في ذكرى وفاته التسعين.. قناة «الوسط» تنظم ندوة عن المجاهد أحمد الشريف السنوسي 11 مارس

القاهرة - بوابة الوسط

تنظم قناة «الوسط» ندوة تكريمية عن المجاهد أحمد الشريف السنوسي في تمام الساعة الخامسة مساء يوم السبت الموافق 11 مارس الجاري تزامنا مع ذكرى وفاته التسعين.

وتحتضن قاعدة الجامعة الليبية الدولية في بنغازي الندوة التي تنعقد تحت شعار «أحمد الشريف.. سيرة باقية»، وتستعرض دوره الكبير ونضاله ومكانته في التاريخ الوطني الليبي، بمشاركة لفيف من الأكاديميين والكتاب.

- في مثل هذا اليوم رحل أحمد الشريف السنوسي مؤسس حركة الجهاد في ليبيا

ومن بين هؤلاء عميد كلية الآداب في جامعة بنغازي، د. أحمد نجم، ورئيس قسم اللغة العربية في جامعة بنغازي، د. محمد أحمد الوليد، ووكيل جامعة طبرق للشؤون العلمية، د. وليد آدم شعيب، والكاتب والباحث، سالم الكبتي.

ورحل أحمد الشريف السنوسي في 1933 بعد رحلة جهاد حافلة شارك خلالها وقاد المعارك ضد الغزاة الفرنسيين والإنجليز والإيطاليين في تشاد والسودان ومصر وليبيا، وساهم في نشر الدعوة الإسلامية وتعاليم الدين الإسلامي في أرجاء أفريقيا، وهو أيضا صاحب كتاب «السراج الوهاج في رحلة السيد المهدي من الجغبوب إلى التاج» الذي دوَّن فيه الرحلات الدعوية التي رافق فيها عمه محمد المهدي السنوسي.