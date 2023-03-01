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ضبط متهمين بإضرام النار في سيارة منذ 6 سنوات في تاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 مارس 2023, 03:34 مساء
ضبط متهمين بإضرام النار في سيارة منذ 6 سنوات في تاجوراء
شعار مديرية أمن تاجوراء. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت مديرية أمن تاجوراء، اليوم الأربعاء، القبض على متهمين اثنين بإضرام النار في سيارة منذ ست سنوات. 

وأشارت المديرية في بيان، إلى أن «أعضاء البحث الجنائي تاجوراء ضبطوا (م.أ.أ)، و(م.ش.ع)، يقيمان في تاغوراء ومطلوبان لدى مركز شرطة تاجوراء في واقعة الحريق العمد لسيارة (أ.ع.أ) في يوليو العام 2016، وكانت القضية مقيدة ضد مجهول».

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اعتراف المتهمين
واستمع رجال التحقيقات في مكتب البحث الجنائي تاجوراء إلى المتهمين اللذين اعترفا بارتكاب الواقعة، وجرت إحالتهما إلى مركز شرطة تاجوراء.

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