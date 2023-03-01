ضبط متهمين بإضرام النار في سيارة منذ 6 سنوات في تاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن تاجوراء، اليوم الأربعاء، القبض على متهمين اثنين بإضرام النار في سيارة منذ ست سنوات.

وأشارت المديرية في بيان، إلى أن «أعضاء البحث الجنائي تاجوراء ضبطوا (م.أ.أ)، و(م.ش.ع)، يقيمان في تاغوراء ومطلوبان لدى مركز شرطة تاجوراء في واقعة الحريق العمد لسيارة (أ.ع.أ) في يوليو العام 2016، وكانت القضية مقيدة ضد مجهول».

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