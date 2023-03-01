«أمن شحات» تعلن إطلاق مدير الأمن السابق بعد خطفه في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن شحات إطلاق مدير الأمن السابق اللواء دكتور محمد فرج الحاسي من قبل خاطفيه في طرابلس.

وتواصلت المديرية مع أهل وأصدقاء الحاسي الذين أكدوا إطلاقه وأنه بصحة جيدة، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

ملابسات الواقعة

ومساء أمس، أصدرت المديرية بيانا قالت فيه إن مجموعة مجهولة خطفت الحاسي في العاصمة واقتادته إلى جهة مجهولة.

ودانت المديرية ما حدث مع المدير السابق، محملة مسؤولية الواقعة للأجهزة الأمنية في العاصمة طرابلس، وطالبت بإطلاقه فورا وتقديم الجناة إلى المحاكمة.