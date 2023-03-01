  • Alwasat News
Atwasat

الدبيبة: يجب تعزيز السلطة القضائية لتدعم المصالحة وجبر الضرر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 مارس 2023, 12:09 مساء
الدبيبة: يجب تعزيز السلطة القضائية لتدعم المصالحة وجبر الضرر
الدبيبة خلال كلمته في اجتماع عمداء ومديري المعاهد القضائية العربية الـ31، 1 مارس 2023، (حكومتنا)
alwasat radio

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، إنه يجب تعزيز قدرة مكونات السلطة القضائية كافة، بما يمكنها من دعم مسار المصالحة الوطنية ورد المظالم وجبر الضرر، دون التأثر بالتجاذبات السياسية.

جاء ذلك في كلمته في فعاليات اجتماع عمداء ومديري المعاهد القضائية العربية الـ31، والمنعقد في العاصمة طرابلس، تحت مظلة جامعة الدول العربية، حسب بث مباشرة على صفحة «حكومتنا» في موقع «فيسبوك».

نريد إرساء العدل
وأكد الدبيبة احترامه القضاء النزيه، وثقته في قدرته على مساندة جهود توحيد المؤسسات الليبية، مشيرا إلى رغبته في إرساء العدل وتابع: «فقدنا الكثير من العدل وكثر الظلم خلال السنوات الماضية ونريد رد العربة على السكة».

- الدبيبة: وزارة الصحة نفذت العطاء العام لضمان الشفافية ومواجهة الفساد
- الدبيبة: إرادة الليبيات لم تضعف رغم الاعتقال والاغتيال

وأشار إلى رغبة ليبيا في الاستفادة من التجارب العربية في القضاء، والتدريب القضائي، مشددا على أن المؤسسة القضائية في ليبيا «هي الحصن المنيع الذي يجب أن نحتكم إليه جميعا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قضية تسميم غامضة لتلميذات تهز إيران

قضية تسميم غامضة لتلميذات تهز إيران
عبر قناة الوسط «WTV» انطلاق الجولة الثالثة إياب من الدوري الليبي الممتاز.. الخميس

عبر قناة الوسط «WTV» انطلاق الجولة الثالثة إياب من الدوري الليبي الممتاز.. ...
لجنة المسابقات تصدر جدول مباريات نصف نهائي كأس ليبيا

لجنة المسابقات تصدر جدول مباريات نصف نهائي كأس ليبيا
المدرب الوطني علي المرجيني يعود للمدينة

المدرب الوطني علي المرجيني يعود للمدينة
الطوف الجليدي في أنتاركتيكا بأدنى مستوياته مجددا

الطوف الجليدي في أنتاركتيكا بأدنى مستوياته مجددا
الفلسطينية رائدة طه تحمل قضية شعبها على المسرح

الفلسطينية رائدة طه تحمل قضية شعبها على المسرح
«ندوات فبراير»: جدلیة المسمى والمضمون .. بین العفویة والمؤامر

«ندوات فبراير»: جدلیة المسمى والمضمون .. بین العفویة والمؤامر
لوشن طبيعي من الجلسرين لترطيب الجسم

لوشن طبيعي من الجلسرين لترطيب الجسم
شاهد في برنامج «فلوسنا»: هل يستفيد صغار التجار من بطاقة الـ100 ألف دولار؟

شاهد في برنامج «فلوسنا»: هل يستفيد صغار التجار من بطاقة الـ100 ألف دولار؟
أميركا ترحب بخطة باتيلي وتطالب بتطوير آلية لإدارة الإيرادات الليبية

أميركا ترحب بخطة باتيلي وتطالب بتطوير آلية لإدارة الإيرادات الليبية
اشتباكات مسلحة بمنطقة المطرد غرب الزاوية (فيديو)

اشتباكات مسلحة بمنطقة المطرد غرب الزاوية (فيديو)
نص إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن: أغلب المؤسسات فقدت الشرعية.. ومبادرة لإجراء الانتخابات في 2023

نص إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن: أغلب المؤسسات فقدت الشرعية.. ومبادرة لإجراء ...
مجلس الدولة يدين زيارة مسؤولين ليبيين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة

مجلس الدولة يدين زيارة مسؤولين ليبيين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة
رحيل مفاجئ لـ3 مدربين في إياب الدوري الليبي

رحيل مفاجئ لـ3 مدربين في إياب الدوري الليبي
وزارة أميركية ترجح تسرب «كوفيد-19» من أحد مختبرات الصين

وزارة أميركية ترجح تسرب «كوفيد-19» من أحد مختبرات الصين
«اقتصاد بلس»: نتائج استطلاع رأي حول مشاريع «عودة الحياة»

«اقتصاد بلس»: نتائج استطلاع رأي حول مشاريع «عودة الحياة»
الدولة الريعية بين الحضر والبدو (1)

الدولة الريعية بين الحضر والبدو (1)
«حبة فول سوداني» رمزا لمسقط رأس جيمي كارتر

«حبة فول سوداني» رمزا لمسقط رأس جيمي كارتر
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
حكومة الوحدة: إنشاء معرض طرابلس الجديد على مساحة 450 ألف متر مربع
حكومة الوحدة: إنشاء معرض طرابلس الجديد على مساحة 450 ألف متر مربع
السوق الرسمية: انخفاض الدولار والإسترليني وارتفاع اليورو
السوق الرسمية: انخفاض الدولار والإسترليني وارتفاع اليورو
الدبيبة: يجب تعزيز السلطة القضائية لتدعم المصالحة وجبر الضرر
الدبيبة: يجب تعزيز السلطة القضائية لتدعم المصالحة وجبر الضرر
«مقترح باتيلي» في مباحثات المشري مع السفير الفرنسي
«مقترح باتيلي» في مباحثات المشري مع السفير الفرنسي
«المركزي» في بنغازي ينظم مؤتمرا دوليا حول النظام المصرفي الليبي
«المركزي» في بنغازي ينظم مؤتمرا دوليا حول النظام المصرفي الليبي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة...
انحسار المياه عن الشواطئ.. هل تشهد ليبيا تسونامي؟ (فيديو)
انحسار المياه عن الشواطئ.. هل تشهد ليبيا تسونامي؟ (فيديو)...
بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس
بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس...
شاهد: احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير عبر قناة الوسط «WTV»
شاهد: احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير عبر قناة الوسط «WTV»...
«حكومة الوحدة»: الخميس عطلة لمناسبة ذكرى ثورة 17 فبراير
«حكومة الوحدة»: الخميس عطلة لمناسبة ذكرى ثورة 17 فبراير...
المزيد
لجنة حقوق الإنسان: احتجاز الناشط أحمد التواتي في مطار بنينا
لجنة حقوق الإنسان: احتجاز الناشط أحمد التواتي في مطار بنينا...
«أمن شحات» تعلن إطلاق مدير الأمن السابق بعد خطفه في طرابلس
«أمن شحات» تعلن إطلاق مدير الأمن السابق بعد خطفه في طرابلس...
الاتحاد الأوروبي: اللامركزية في ليبيا تسهم في «تحقيق السلام والأمن»
الاتحاد الأوروبي: اللامركزية في ليبيا تسهم في «تحقيق السلام ......
«المركزي» في بنغازي ينظم مؤتمرا دوليا حول النظام المصرفي الليبي
«المركزي» في بنغازي ينظم مؤتمرا دوليا حول النظام المصرفي ......
«مقترح باتيلي» في مباحثات المشري مع السفير الفرنسي
«مقترح باتيلي» في مباحثات المشري مع السفير الفرنسي...
المزيد