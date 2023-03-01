«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل اليوم الأربعاء.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5، عدا ساحل الزويتينة حيث يسجل 1.5 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء قليلة السحب تتكاثر الليلة مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الساحل من زوارة إلى مصراتة.

- الرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه وتكون جنوبية شرقية اليوم على الساحل من مصراتة إلى سرت سرعتها بين 05 و10 عقد.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.

- البحر خفيف الموج.

- درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.