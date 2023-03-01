«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل اليوم الأربعاء.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5، عدا ساحل الزويتينة حيث يسجل 1.5 متر.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء قليلة السحب تتكاثر الليلة مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الساحل من زوارة إلى مصراتة.
- الرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه وتكون جنوبية شرقية اليوم على الساحل من مصراتة إلى سرت سرعتها بين 05 و10 عقد.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.
- البحر خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء مغطاة جزئيا بالسحب.
- الرياح شمالية غريبة إلى شمالية شرقية سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر ويصل إلى 1.50 على ساحل الزويتينة.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على ساحل الزويتينة.
- درجة الحرارة تسجل 18 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
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