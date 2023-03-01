حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 1 مارس 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تكاثر السحب الليلة على مناطق الشمال الغربي مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الأربعاء، انخفاض درجات حرارة على معظم مناطق الشمال غدا.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

تتكاثر السحب من مساء اليوم يتخللها سقوط أمطار خفيفة الليلة وصباح الغد على بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط مساء يوم الجمعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية على معظم المناطق وتسجل انخفاضا غدا.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر غدا على مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، والرياح شمالية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة، تتحول يوم الغد شمالية غربية معتدلة إلى نشطة أحيانا على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 20 و22 درجة مئوية، وتسجل بين 28 و32 درجة مئوية على أجدابيا وجالو والجغبوب، وتتراجع على معظم المناطق غدا.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 26 و29 درجة مئوية، وتسجل تراجعا غدا على معظم المناطق.