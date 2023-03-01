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التومي يؤكد لوزير التعاون الاقتصادي الألماني جاهزية حكومة الوحدة لإجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 مارس 2023, 09:35 صباحا
التومي يؤكد لوزير التعاون الاقتصادي الألماني جاهزية حكومة الوحدة لإجراء الانتخابات
التومي ووزير التعاون الاقتصادي الألماني في برلين، 28 فبراير 2023، (الحكم المحلي)
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أكد وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، بدرالدين التومي، جاهزية الحكومة لإجراء الانتخابات العامة وفق أسس دستورية صحيحة، مشيرا إلى النجاح المحقق في الانتخابات البلدية خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة برلين أمس الثلاثاء وزير الدولة للتعاون الاقتصادي والتنمية الألماني نيلز آنن، بحضور وكيل وزارة الخارجية عمر كتي، ومستشار الوزير لشؤون التعاون الدولي محمد أبوحلقة، ومسؤول ملف اللامركزية بالوكالة الألمانية للتعاون، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

إجراءات تمكين البلديات
واستعرض التومي إجراءات حكومة الوحدة في مجال تفعيل الإدارة المحلية من خلال تمكين البلديات من اختصاصاتها وتفعيل الإيرادات المحلية وتخصيص مبالغ مالية للتنمية المحلية في الأعوام 2021 و2022 و2023، قائلا إن الحكومة تنتقل من مرحلة تمكين البلديات من اختصاصاتها إلى تفعيلها بما يضمن تأديتها بدرجة عالية من المهنية والحرفية ويكفل تقديم أفضل الخدمات للمواطن وتحقيق تنمية محلية.

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وناقش اللقاء ملف دعم وتطوير المرأة، واستعراض ما أنجزته الحكومة في هذا المجال من إنشاء مراكز دعم وتطوير المرأة في مجموعة من البلديات، كما يجرى العمل على استحداث مجموعة أخرى من المراكز بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون.

لقاء مسؤول بمجلس النواب الألماني
وخلال زيارته برلين، التقى التومي أيضا مسؤول العلاقات الدولية بمجلس نواب الولايات الاتحادية «بوندسرات» كلوز ديتر كوجل.

وأشارت الوزارة إلى أن اللقاء جاء في إطار الاستفادة من تجربة اللامركزية الإدارية في ألمانيا، بما يسهم في تطوير المجلس الأعلى للإدارة المحلية بما يتماشى مع التشريعات الليبية النافذة.

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