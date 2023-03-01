«الصحة» تتعهد بتقديم حزمة من التدابير لدعم المرافق الصحية في الزاوية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة سمير كوكو، أن وزارة الصحة ستتخذ حزمة من التدابير خلال اجتماعات مع الإدارات الفنية لحلحلة المشاكل والصعوبات التي تواجه تقديم الخدمات الطبية بالمرافق الصحية في مدينة الزاوية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية، اليوم الثلاثاء، لمتابعة سير تقديم الخدمات الطبية بالمرافق الصحية الواقعة في نطاق مدينة الزاوية، رفقة مسؤولين بوزارة الصحة ورئيس مجلس إدارة جهاز الإمداد الطبي.

- افتتاح قسم العمليات في مركز الزاوية الطبي

والتقى «الوكيل» خلال الزيارة عميد بلدية الزاوية جمال بحر، ومسؤولي المرافق الصحية بالبلدية، وجرى خلال اللقاء بحث الجوانب المتعلقة بالنهوض بالخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية، كما تطرّق اللقاء إلى أهمية تضافر الجهود لتحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين.

وشملت الزيارة كلاً من مركز الزاوية الطبي، مركز الزاوية لعلاج العقم، مستشفى الزاوية لعلاج أمراض الكلى، مخازن الإمداد الطبي، المستشفى القروي بئر معمر، المركز الصحي بئر هويسة، اطّلع خلالها على احتياجات المرافق الصحية، وتابع المشاريع الجارية والمتوقفة، واستمع إلى ملاحظات مسؤولي الأقسام والوحدات حول المشاكل والصعوبات التي تواجه تقديم الخدمات الطبية.

جانب من تفقد وكيل وزارة الصحة سير العمل في المرافق الصحية بمدينة الزاوية، الثلاثاء 28 فبراير 2023 (وزارة الصحة)

جانب من تفقد وكيل وزارة الصحة سير العمل في المرافق الصحية بمدينة الزاوية، الثلاثاء 28 فبراير 2023 (وزارة الصحة)

جانب من تفقد وكيل وزارة الصحة سير العمل في المرافق الصحية بمدينة الزاوية، الثلاثاء 28 فبراير 2023 (وزارة الصحة)