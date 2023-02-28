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«إنفاذ القانون» تصادر محتويات محطات الوقود غير الشرعية في سبها

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 فبراير 2023, 10:42 مساء
«إنفاذ القانون» تصادر محتويات محطات الوقود غير الشرعية في سبها
جانب من عملية مصادرة محتويات محطات الوقود غير الشرعية في سبها، الثلاثاء 28 فبراير 2023 (وزارة الداخلية)
alwasat radio

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، مصادرة محتويات محطات الوقود غير الشرعية بمدينة سبها، بعد بعد انقضاء المهلة الممنوحة لأصحابها بإخلائها وإخراج محتوياتها.

وقالت الوزارة في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن دوريات فرع إدارة إنفاذ القانون المنطقة الجنوبية بالإدارة العامة للعمليات الأمنية قامت بمصادرة محتويات هذه المحطات، بناءً على تعليمات المحامي العام سبها، بعد انقضاء المهلة الممنوحة لأصحابها، وذلك للبدء في إزالتها وهدمها.

وأضافت أن ذلك جرى بحضور الأجهزة العسكرية بالمدينة وجهاز الحرس البلدي، وستشمل هذه الأعمال كافة محطات الوقود غير القانونية بكامل مدينة سبها.

- تعليمات من الدبيبة بتزويد المحطات بالوقود دون تنسيق مع شركات التوزيع
- شركة الكهرباء: انخفاض حاد في الوقود المغذي لعدد من محطات الإنتاج

أزمة نقص الوقود
والسبت الماضي، أعلنت الشركة العامة للكهرباء، انخفاضًا حادًا في مخزون الوقود الخفيف المغذي لعدد من محطات الإنتاج، نتيجة توقف هذه التزويدات من المصدر الرئيسي.

وقبلها، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، الخميس، تعليماته لشركة البريقة لتسويق النفط «بضرورة تزويد كافة المحطات بالوقود دون الرجوع والتنسيق مع شركات التوزيع»، مشددًا على أن «هذا العمل لن يقف بسبب خلافات قانونية في شركات التوزيع الخاصة واعتبار هذا الأمر أمن قومي» وفق منصة «حكومتنا».

جانب من عملية مصادرة محتويات محطات الوقود غير الشرعية في سبها، الثلاثاء 28 فبراير 2023 (وزارة الداخلية)
جانب من عملية مصادرة محتويات محطات الوقود غير الشرعية في سبها، الثلاثاء 28 فبراير 2023 (وزارة الداخلية)
جانب من عملية مصادرة محتويات محطات الوقود غير الشرعية في سبها، الثلاثاء 28 فبراير 2023 (وزارة الداخلية)
جانب من عملية مصادرة محتويات محطات الوقود غير الشرعية في سبها، الثلاثاء 28 فبراير 2023 (وزارة الداخلية)
جانب من عملية مصادرة محتويات محطات الوقود غير الشرعية في سبها، الثلاثاء 28 فبراير 2023 (وزارة الداخلية)
جانب من عملية مصادرة محتويات محطات الوقود غير الشرعية في سبها، الثلاثاء 28 فبراير 2023 (وزارة الداخلية)
جانب من عملية مصادرة محتويات محطات الوقود غير الشرعية في سبها، الثلاثاء 28 فبراير 2023 (وزارة الداخلية)
جانب من عملية مصادرة محتويات محطات الوقود غير الشرعية في سبها، الثلاثاء 28 فبراير 2023 (وزارة الداخلية)
جانب من عملية مصادرة محتويات محطات الوقود غير الشرعية في سبها، الثلاثاء 28 فبراير 2023 (وزارة الداخلية)
جانب من عملية مصادرة محتويات محطات الوقود غير الشرعية في سبها، الثلاثاء 28 فبراير 2023 (وزارة الداخلية)
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