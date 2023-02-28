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الأمين العام لمنظمة «أوبك» يصل طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 فبراير 2023, 08:02 مساء
الأمين العام لمنظمة «أوبك» يصل طرابلس
استقبال عون للأمين العام لمنظمة «أوبك» بمطار معيتيقة في طرابلس، الثلاثاء 28 فبراير 2023. (وزارة النفط والغاز)
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وصل الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» هيثم فيصل الغيص، مساء اليوم الثلاثاء، العاصمة طرابلس؛ حيث كان في استقباله بمطار معيتيقة الدولي وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون.

وقالت وزارة النفط والغاز عبر صفحتها على «فيسبوك» إن زيارة الأمين العام لمنظمة «أوبك» إلى طرابلس تأتي تلبية لدعوة عون وذلك لبحث كافة المواضيع التي تتعلق بقطاع النفط والغاز باعتبار ليبيا أحد أهم الشركاء الأساسيين داخل المنظمة.

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انخفاض إنتاج النفط الليبي خلال فبراير
وانخفض إنتاج النفط الليبي حوالي 10 آلاف برميل خلال فبراير الجاري، مع جمود مشروعات النفط المحلية وانتعاش الإنتاج في دول أفريقية، ما أفقد ليبيا موقعها في قائمة الدول الأفريقية المنتجة للذهب الأسود، لتصبح الثالثة بدلًا من الثانية، المركز الذي احتلته في ديسمبر الماضي.

وتراجع الإنتاج الشهري الليبي بحوالي 10 آلاف برميل، مستقرًا عند 1.14 مليون برميل يوميًا خلال يناير 2023، وفق التقرير الشهري الصادر عن منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك». بعدما كانت ليبيا هي الأولى أفريقيًا في الإنتاج الشهري في نوفمبر 2022، فيما حافظت نيجيريا على المرتبة الأولى خلال يناير.

استقبال عون للأمين العام لمنظمة «أوبك» بمطار معيتيقة في طرابلس، الثلاثاء 28 فبراير 2023. (وزارة النفط والغاز)
استقبال عون للأمين العام لمنظمة «أوبك» بمطار معيتيقة في طرابلس، الثلاثاء 28 فبراير 2023. (وزارة النفط والغاز)
استقبال عون للأمين العام لمنظمة «أوبك» بمطار معيتيقة في طرابلس، الثلاثاء 28 فبراير 2023. (وزارة النفط والغاز)
استقبال عون للأمين العام لمنظمة «أوبك» بمطار معيتيقة في طرابلس، الثلاثاء 28 فبراير 2023. (وزارة النفط والغاز)
استقبال عون للأمين العام لمنظمة «أوبك» بمطار معيتيقة في طرابلس، الثلاثاء 28 فبراير 2023. (وزارة النفط والغاز)
استقبال عون للأمين العام لمنظمة «أوبك» بمطار معيتيقة في طرابلس، الثلاثاء 28 فبراير 2023. (وزارة النفط والغاز)
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