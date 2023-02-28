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انطلاق ملتقى الاختصاصيين الاجتماعيين والمرشدين النفسيين بسرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الثلاثاء 28 فبراير 2023, 05:41 مساء
انطلاق ملتقى الاختصاصيين الاجتماعيين والمرشدين النفسيين بسرت
ملتقى الاختصاصيين الاجتماعيين والمرشدين النفسيين والمسعفين الصحيين في سرت، الثلاثاء 28 فبراير 2023. (الإنترنت)
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استضاف مجمع قاعات واغادوغو في مدينة سرت، اليوم الثلاثاء، فعاليات ملتقى الاختصاصيين الاجتماعيين والمرشدين النفسيين والمسعفين الصحيين بمراقبة التربية والتعليم ببلدية سرت، بحضور مديرة إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والدعم والإرشاد النفسي بوزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نادية البكوش.

وشهدت فعاليات الملتقى إلقاء العديد من الكلمات التى أشادت بدور الاختصاصي الاجتماعي والمرشد النفسي والمسعف الصحي داخل المؤسسات التعليمية.

وقالت مدير مكتب الخدمة الاجتماعية بمراقبة التربية والتعليم في سرت فاطمة الهيشي في كلمة لها، إن الملتقى يأتي ضمن خطة إدارة الخدمة الاجتماعية بالوزارة لتنفيذ وتطبيق المشروع النموذجي للخدمة الاجتماعية والدعم النفسي، مشيدة بجهود الاختصاصيين الاجتماعيين والمرشدين النفسيين والجهات الداعمة لعقد الملتقى بمدينة سرت.

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وقدم بعد ذلك مكتب الخدمة الاجتماعية بمراقبة التربية والتعليم في سرت عرضًا مرئيًا لمناشط المكتب بالمراقبة منذ نهاية العام الدراسي الماضي 2021 - 2022 وحتى الفترة الحالية من حملات توعوية ومناشط تعليمية ومعارض فنية وتربوية.

وعلى هامش الملتقى، كرم مكتب الخدمة الاجتماعية بمراقبة التربية والتعليم في سرت، مديرة إدارة الخدمة الاجتماعية بالوزارة نادية البكوش والوفد المرافق لها بمنحهم «درع التميز» وشهادات الشكر والهدايا التذكارية، كما كرم مراقب التربية والتعليم في سرت مفتاح عبدالكافي تقديرًا لجهوده ودعمه المتواصل للاختصاصي الاجتماعي والمرشد النفسي.

ملتقى الاختصاصيين الاجتماعيين والمرشدين النفسيين والمسعفين الصحيين في سرت، الثلاثاء 28 فبراير 2023. (الإنترنت)
ملتقى الاختصاصيين الاجتماعيين والمرشدين النفسيين والمسعفين الصحيين في سرت، الثلاثاء 28 فبراير 2023. (الإنترنت)
ملتقى الاختصاصيين الاجتماعيين والمرشدين النفسيين والمسعفين الصحيين في سرت، الثلاثاء 28 فبراير 2023. (الإنترنت)
ملتقى الاختصاصيين الاجتماعيين والمرشدين النفسيين والمسعفين الصحيين في سرت، الثلاثاء 28 فبراير 2023. (الإنترنت)
ملتقى الاختصاصيين الاجتماعيين والمرشدين النفسيين والمسعفين الصحيين في سرت، الثلاثاء 28 فبراير 2023. (الإنترنت)
ملتقى الاختصاصيين الاجتماعيين والمرشدين النفسيين والمسعفين الصحيين في سرت، الثلاثاء 28 فبراير 2023. (الإنترنت)
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