المنفي يدعم أي جهود أممية تفضي لمعالجة مختنقات القاعدة الدستورية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، دعم «أي جهود أممية واضحة ومفصلة» تفضي إلى معالجة مختنقات القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال العام 2023، وتلبي رغبة الشعب الليبي في اختيار قياداته.

جاء ذلك خلال اجتماع المنفي مع سفير فرنسا لدى ليبيا، مصطفى المهراج، حيث بحثا تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

وخلال الاجتماع، قدم المهراج إحاطةً للمنفي حول اللقاء الذي عقد بالعاصمة الأميركية واشنطن «2+2+2+P3»، مع الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، واجتماع مجلس الأمن بالخصوص.

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باتيلي يطلق مبادرة جديدة وفرنسا تؤيدها

وأمس الإثنين، أطلق باتيلي خلال إحاطته أمام مجلس الأمن، مبادرة لعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في العام 2023، بما يتضمن تشكيل لجنة جديدة لإعداد الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، واعتماد مدونة سلوك لكل المرشحين.

بدورها، أكدت فرنسا دعمها الكامل باتيلي، بتشكيل لجنة توجيهية لتنظيم الانتخابات الليبية، داعيةً في الوقت نفسه إلى تشكيل حكومة جديدة لضمان إجراء هذا الاستحقاق في جميع أنحاء البلاد والسيطرة على حدودها.

وقالت نائبة الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، القائمة بالأعمال بالوكالة ناتالي برودهورست أمام مجلس الأمن، اليوم الإثنين، إن «ليبيا وشعبها يستحقون أفضل من المأزق الذي حكمت به عليهم طبقتهم السياسية، ومن دولة تعمل فيها القوات الأجنبية والمرتزقة والميليشيات على تجذير وجودها وتشديد قبضتها في تحدٍ لسيادة ليبيا وسلامتها واستقرارها ووحدتها».