ليبيا تشارك في اجتماع مديري جمارك الدول العربية بالقاهرة

القاهرة - بوابة الوسط

شارك وفد مصلحة الجمارك برئاسة المدير العام سليمان علي سالم في الاجتماع 43 لمديري عموم الجمارك في الدول العربية، اليوم الثلاثاء، المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.

وتناول الاجتماع مواضيع تخص التكامل العربي الاقتصادي، وخلص إلى اعتماد توصيات اللجان الفنية المختصة بالمواضيع الجمركية فيما يتعلق بالحصيلة الجمركية والفئات الضريبية ونظام تصنيفها وفق غرض استخدامها، حسب بيان المصلحة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأشار المجتمعون إلى دخول اتفاقية التعاون الجمركي العربي حيز التنفيذ لوصولها إلى النصاب القانوني من عدد الأطراف الموقعة، كما جرى توضيح أهمية الاتفاقية في تعزيز العمل الفني والإداري بين الدول العربية، إضافة إلى حث الدول الأعضاء على توقيع اتفاقية العبور والمصادقة عليها، إضافة اقتراح تنظيم ورشة عمل حول الخطط الاستراتيجية المتبناة من قبل الأعضاء لوضع رؤية موحدة لبرامج الإصلاح والتحديث للإدارات الجمركية.