  • Alwasat News
Atwasat

ليبيا تشارك في اجتماع مديري جمارك الدول العربية بالقاهرة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 فبراير 2023, 02:02 مساء
ليبيا تشارك في اجتماع مديري جمارك الدول العربية بالقاهرة
الوفد الليبي المشارك في اجتماع مديري جمارك الدول العربية في القاهرة، 28 فبراير 2023، (مصلحة الجمارك)
alwasat radio

شارك وفد مصلحة الجمارك برئاسة المدير العام سليمان علي سالم في الاجتماع 43 لمديري عموم الجمارك في الدول العربية، اليوم الثلاثاء، المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.

وتناول الاجتماع مواضيع تخص التكامل العربي الاقتصادي، وخلص إلى اعتماد توصيات اللجان الفنية المختصة بالمواضيع الجمركية فيما يتعلق بالحصيلة الجمركية والفئات الضريبية ونظام تصنيفها وفق غرض استخدامها، حسب بيان المصلحة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- اجتماع عربي يبحث اتفاقية التعاون الجمركي
- وفد ليبي يشارك في اجتماع دولي لمديري الجمارك بالقاهرة

وأشار المجتمعون إلى دخول اتفاقية التعاون الجمركي العربي حيز التنفيذ لوصولها إلى النصاب القانوني من عدد الأطراف الموقعة، كما جرى توضيح أهمية الاتفاقية في تعزيز العمل الفني والإداري بين الدول العربية، إضافة إلى حث الدول الأعضاء على توقيع اتفاقية العبور والمصادقة عليها، إضافة اقتراح تنظيم ورشة عمل حول الخطط الاستراتيجية المتبناة من قبل الأعضاء لوضع رؤية موحدة لبرامج الإصلاح والتحديث للإدارات الجمركية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«ندوات فبراير»: جدلیة المسمى والمضمون .. بین العفویة والمؤامر

«ندوات فبراير»: جدلیة المسمى والمضمون .. بین العفویة والمؤامر
واشنطن تطالب مكسيكو بتسليمها ابن «إل تشابو»

واشنطن تطالب مكسيكو بتسليمها ابن «إل تشابو»
سيطرة أرجنتينية على جوائز الـ«فيفا»: ميسي لاعب العام وسكالوني أفضل مدرب ومارتينيز الحارس الأول

سيطرة أرجنتينية على جوائز الـ«فيفا»: ميسي لاعب العام وسكالوني أفضل مدرب ...
خطاب من الدبيبة إلى مصلحة الآثار لصيانة المتحف الوطني في طرابلس وافتتاحه خلال شهر

خطاب من الدبيبة إلى مصلحة الآثار لصيانة المتحف الوطني في طرابلس وافتتاحه خلال ...
اشتباكات مسلحة بمنطقة المطرد غرب الزاوية (فيديو)

اشتباكات مسلحة بمنطقة المطرد غرب الزاوية (فيديو)
نص إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن: أغلب المؤسسات فقدت الشرعية.. ومبادرة لإجراء الانتخابات في 2023

نص إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن: أغلب المؤسسات فقدت الشرعية.. ومبادرة لإجراء ...
مجلس الدولة يدين زيارة مسؤولين ليبيين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة

مجلس الدولة يدين زيارة مسؤولين ليبيين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة
رحيل مفاجئ لـ3 مدربين في إياب الدوري الليبي

رحيل مفاجئ لـ3 مدربين في إياب الدوري الليبي
وزارة أميركية ترجح تسرب «كوفيد-19» من أحد مختبرات الصين

وزارة أميركية ترجح تسرب «كوفيد-19» من أحد مختبرات الصين
«اقتصاد بلس»: نتائج استطلاع رأي حول مشاريع «عودة الحياة»

«اقتصاد بلس»: نتائج استطلاع رأي حول مشاريع «عودة الحياة»
الدولة الريعية بين الحضر والبدو (1)

الدولة الريعية بين الحضر والبدو (1)
«حبة فول سوداني» رمزا لمسقط رأس جيمي كارتر

«حبة فول سوداني» رمزا لمسقط رأس جيمي كارتر
«حوارة» تستيقظ على خراب وتدمير خلفه المستوطنون

«حوارة» تستيقظ على خراب وتدمير خلفه المستوطنون
كاريكاتير حليم - الانتخابات والسلطة في ليبيا

كاريكاتير حليم - الانتخابات والسلطة في ليبيا
مخترع الهاتف.. هل سرق غراهام بيل إنجاز شخص آخر؟

مخترع الهاتف.. هل سرق غراهام بيل إنجاز شخص آخر؟
دراسة حديثة توصي الرجال بتناول المشروبات الغازية

دراسة حديثة توصي الرجال بتناول المشروبات الغازية
عقيلة صالح يقترح حلا للخلاف حول ترشح مزدوجي الجنسية

عقيلة صالح يقترح حلا للخلاف حول ترشح مزدوجي الجنسية
حملة تضامن مع رجل تركي بعد نشر صورته ممسكا بيد ابنته المتوفاة تحت الأنقاض

حملة تضامن مع رجل تركي بعد نشر صورته ممسكا بيد ابنته المتوفاة تحت الأنقاض
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
النهر الصناعي: صيانة وإعادة تركيب صمامات الهواء بمسار السرير- سرت
النهر الصناعي: صيانة وإعادة تركيب صمامات الهواء بمسار السرير- سرت
ليبيا تشارك في اجتماع مديري جمارك الدول العربية بالقاهرة
ليبيا تشارك في اجتماع مديري جمارك الدول العربية بالقاهرة
وصول 19 محطة كهربائية جاهزة لميناء طرابلس
وصول 19 محطة كهربائية جاهزة لميناء طرابلس
مسؤولة إقليمية: البنك الدولي يريد تطوير التعاون مع المؤسسات الحكومية في ليبيا
مسؤولة إقليمية: البنك الدولي يريد تطوير التعاون مع المؤسسات ...
اجتماع عسكري - أمني في بنغازي لفرض القانون ورد ممتلكات وعقارات منهوبة
اجتماع عسكري - أمني في بنغازي لفرض القانون ورد ممتلكات وعقارات ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة المقبلة
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة ......
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة...
انحسار المياه عن الشواطئ.. هل تشهد ليبيا تسونامي؟ (فيديو)
انحسار المياه عن الشواطئ.. هل تشهد ليبيا تسونامي؟ (فيديو)...
بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس
بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس...
شاهد: احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير عبر قناة الوسط «WTV»
شاهد: احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير عبر قناة الوسط «WTV»...
المزيد
استقرار العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الموازية
استقرار العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الموازية...
المنفي يدعم أي جهود أممية تفضي لمعالجة مختنقات القاعدة الدستورية
المنفي يدعم أي جهود أممية تفضي لمعالجة مختنقات القاعدة ......
عبد الوكيل: لدينا معدات طبية تزيد عن حاجة البلاد ومخصص الرعاية الصحية 4 ملايين دينار
عبد الوكيل: لدينا معدات طبية تزيد عن حاجة البلاد ومخصص ......
اجتماع عسكري - أمني في بنغازي لفرض القانون ورد ممتلكات وعقارات منهوبة
اجتماع عسكري - أمني في بنغازي لفرض القانون ورد ممتلكات ......
مسؤولة إقليمية: البنك الدولي يريد تطوير التعاون مع المؤسسات الحكومية في ليبيا
مسؤولة إقليمية: البنك الدولي يريد تطوير التعاون مع المؤسسات ......
المزيد