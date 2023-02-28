النهر الصناعي: صيانة وإعادة تركيب صمامات الهواء بمسار السرير- سرت

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، اليوم الثلاثاء، إصلاح فرق الصيانة المكونات الميكانيكية بمسار السرير- سرت، مستغلة توقف الإمداد المائي في المسار جراء أعمال الشد اللاحق.

وشملت الإصلاحات صيانة وفك الصمامات من الغرف ونقلها للموقع، وإجراء أعمال إزالة الطلاء الخارجي القديم، واستبدال قطع الغيار الداخلية، وكذلك أعمال التنظيف من الداخل بالرمالة، وإعادة تركيب بعد أعمال الكشف والفحص.

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وفي 10 فبراير الجاري، أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي الشروع في أعمال صيانة وإصلاحات ضرورية على مسار «السرير- سرت - تازربو - بنغازي» تستمر لمدة 30 يوما.

وأوضح الجهاز في بيان، أن هذه الأعمال تستوجب تخفيض كميات المياه المخصصة لكل المدن والقرى الواقعة على المسار من جالو- أوجلة جنوبا وحتى سرت غربا وبنغازي شرقا، لكنه أكد أن الإمداد المائي لكل المناطق «لن يتوقف أبدا».

أعمال صيانة بمسار السرير- سرت، 28 فبراير 2023. (جهاز النهر الصناعي)

أعمال صيانة بمسار السرير- سرت، 28 فبراير 2023. (جهاز النهر الصناعي)

أعمال صيانة بمسار السرير- سرت، 28 فبراير 2023. (جهاز النهر الصناعي)