اختتام تدريب القيادات الإدارية بالمستشفيات في مكافحة العدوى

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، اختتام ورشة تدريبية للرفع من كفاءة القيادات الإدارية بالمستشفيات في مجال مكافحة العدوى.

ونفذت إدارة مراقبة الجودة الورشة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

تدريب على منع انتشار العدوى في المستشفيات

وقال مدير إدارة مراقبة الجودة سفيان الخيتوني، إن الورشة التدريبية التي نفذت لمدة يومين، استهدفت 30 متدربا من العاملين بالمستشفيات في مختلف مناطق البلاد، وتضمنت مناقشات حول دور القيادات الإدارية في تفعيل برامج مكافحة العدوي.

- «الصحة» تبحث إنشاء ورشة صيانة مركزية للأجهزة الطبية

- ورشة عمل حول «القدم السكري» في مستشفى بن سينا بسرت

كما تطرقت الورشة إلى سبل تطبيق السياسات والأدلة الاسترشادية الخاصة بمنع والتحكم في العدوى في عدد من المرافق الصحية التي تشمل «مستشفى الجلاء للحوادث في بنغازي ومستشفى الهواري العام ومستشفى جراحة الحروق والتجميل طرابلس ومستشفى الأطفال طرابلس والمستشفى الجامعي طرابلس ومستشفى الحوادث أبوسليم ومركز مصراتة الطبي ومركز البيضاء الطبي ومركز طبرق الطبي ومركز الزاوية الطبي ومركز سبها الطبي ومستشفى غريان التعليمي».