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الدبيبة: وزارة الصحة نفذت العطاء العام لضمان الشفافية ومواجهة الفساد

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 فبراير 2023, 11:36 صباحا
الدبيبة: وزارة الصحة نفذت العطاء العام لضمان الشفافية ومواجهة الفساد
الدبيبة خلال حضوره المنتدى الثالث لشركاء التنمية في العاصمة طرابلس، 28 فبراير 2023، (صورة من بث مباشر)
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قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إن وزارة الصحة نفذت العطاء العام، للمرة الأولى منذ سنوات بما يضمن أعلى درجات الشفافية والإفصاح، وذلك بعدما أثر الفساد بشكل سلبي في القطاع نتيجة ضعف الحكومات المتعاقبة وحالة التحلل التي شهدتها المؤسسات.

وتابع: «نجحنا في دعم الفئات الضعيفة من مرضى الكلى والأورام والسكري والأمراض المزمنة، كما اعتنينا بالمراكز الإشعاعية والتخصصية، وأطلقنا برنامج توطين العلاج في الداخل وبرنامج نظام صحي للمتقاعدين»، حسب كلمته في المنتدى الثالث لشركاء التنمية المنعقد اليوم الثلاثاء في العاصمة طرابلس.

مكافحة كورونا
وأشار الدبيبة إلى مواجهة قطاع الصحة تحدي تفشي جائحة فيروس «كرورنا» بكل مهنية رغم تردي الأوضاع، متابعا: «هناك تحدٍ آخر وهو معاجلة آثار الانقسام المؤسسي على قطاع الصحة، ورغم ذلك نجح المهنيون في وزارة الصحة مرة أخرى في الوصول بهذا القطاع» إلى بر الأمان.

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وتابع: «نشعر أن الفرصة مواتية للتغلب على التداعيات السلبية التي خلفتها الفوضى في البلاد خلال السنوات الماضية».

إعادة تنظيم القطاع
وقال الدبيبة إن حكومة الوحدة لدى مباشرتها عملها سعت إلى إعادة تنظيم القطاع واعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة، وبدأت تسوية أوضاع العاملين بالقطاع وإنجاز الإفراجات المالية لأعداد كبيرة من العاملين الذين لم يتقاضوا مرتباتهم ومستحقاتهم منذ سنوات.

وعقب: «هذه مرحلة صعبة تتطلب التركيز على بناء القدرات وإرساء السلام وإطلاق مشاريع التنمية الموازنة كبديل ومقاوم لمشاريع التقسيم والحرب وإضعاف الدولة ومؤسساتها.. وقطاع الصحة عانى لعقود طويلة من مشكلات معقدة ولأسباب مختلفة، تفاقمت خلال سنوات الحرب والانقسام».

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