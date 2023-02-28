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نشرة الصيد البحري المتوقعة في ليبيا (اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 فبراير 2023, 11:29 صباحا
نشرة الصيد البحري المتوقعة في ليبيا (اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023)
نشرة الصيد البحري المتوقعة في ليبيا. (أرشيفية)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن يكون البحر خفيف الموج على الساحل من رأس أجدير إلى سرت، بينما يكون خفيف الموج وقليل الاضطراب على ساحل الجبل الأخضر. 

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة.
• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.
• الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية وتكون متغيرة الاتجاه إلى براني على ساحل سرت، سرعتها ما بين 5 و10 عقدات.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.
• البحر خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر بين 16 و18 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب الأتربة والغبار.
• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.
• الرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه على ساحل الخليج وبنغازي وشمالية شرقية إلى شمالية غربية على باقي الساحل سرعتها بين 5 و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.
• البحر خفيف الموج وقليل الاضطراب على ساحل الجبل الأخضر.
• درجة حرارة سطح البحر 18 درجة مئوية.

نشرة الصيد البحري المتوقعة في ليبيا (اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023)
نشرة الصيد البحري المتوقعة في ليبيا (اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023)
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