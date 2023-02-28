نشرة الصيد البحري المتوقعة في ليبيا (اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن يكون البحر خفيف الموج على الساحل من رأس أجدير إلى سرت، بينما يكون خفيف الموج وقليل الاضطراب على ساحل الجبل الأخضر.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

• الرؤية جيدة.

• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.

• الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية وتكون متغيرة الاتجاه إلى براني على ساحل سرت، سرعتها ما بين 5 و10 عقدات.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.

• البحر خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر بين 16 و18 درجة مئوية.