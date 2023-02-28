السوق الرسمية: انخفاض الدولار وارتفاع الإسترليني واليورو

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

وانخفض متوسط سعر الدولار إلى 4.83 دينار مقابل 4.85 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

في حين ارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.82 دينار مقابل 5.78 دينار أمس، وسعر اليورو إلى 5.12 دينار مقابل 5.11 دينار أمس.

أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار التونسي

وعلى صعيد العملات العربية، انخفض سعر الريال السعودي إلى 1.28 دينار مقابل 1.29 دينار أمس، وسعر الدينار التونسي إلى 1.54 دينار مقابل 1.55 دينار أمس، وسعر الدرهم الإماراتي إلى 1.31 دينار من 1.32 دينار أمس.

وسجل سعر الليرة التركية 0.256 دينار مقابل 0.257 دينار أمس، وسعر اليوان الصيني 0.697 دينار مقابل 0.696 دينار أمس.