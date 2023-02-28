حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 28 فبراير 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر مناطق شرق البلاد بطقس متقلب اليوم الثلاثاء.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، انخفاض درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي يوم الخميس المقبل.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب تتكاثر من مساء الغد، تصحبها أمطار خفيفة على بعض المناطق ليلة الغد وصباح الخميس، والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 20 و24 درجة مئوية وتسجل انخفاضا يوم الخميس.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار تتحول مساء الغد إلى شمالية شرقية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 25 و31 درجة مئوية، وتسجل تراجعا غدا على معظم المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية على معظم المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 24 و30 درجة مئوية، وتسجل تراجعا غدا.