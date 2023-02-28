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أميركا ترحب بخطة باتيلي وتطالب بتطوير آلية لإدارة الإيرادات الليبية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 فبراير 2023, 12:47 صباحا
أميركا ترحب بخطة باتيلي وتطالب بتطوير آلية لإدارة الإيرادات الليبية
جانب من كلمة الممثل المناوب للولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة، الإثنين 27 فبراير 2023 (صورة من بث مباشر للجلسة)
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أعلن الممثل المناوب للولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، ترحيب بلاده بخطة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي بشأن الانتخابات في ليبيا، مشيرًا في الوقت نفسه إلى ضرورة تطوير آلية لإدارة الإيرادات من خلال توحيد البنك المركزي في شرق وغرب البلاد.

أميركا: خطة باتيلي تدعم المسار الوحيد الذي يقود الليبيين إلى السلام
وقال السفير روبرت وود، خلال كلمة أمام مجلس الأمن اليوم الإثنين: «متفقون بنسبة 100% على ضرورة مساعدة باتيلي، لأن خطته تدعم المسار الوحيد الذي يقود الليبيين إلى السلام والمتمثل في إجراء الانتخابات».

مضيفا: «حان الوقت الآن لاستعادة الزخم. تؤيد الولايات المتحدة إجراء الممثل الخاص باتيلي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمعالجة العملية الانتخابية بشكل مباشر من خلال آلية تمكين الانتخابات التي تيسرها الأمم المتحدة والتي ستضمن حل المشكلات التي تعترض طريق الانتخابات في ليبيا».

كما عبر السفير وود عن دعم واشنطن لجهود مصر بشأن رعاية المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة، وتحقيق توافق واسع النطاق لإنجاح الانتخابات في ليبيا، داعيًا إلى أهمية أن «يُقدِّم أصحاب المصلحة الدعم لباتيلي وتحقيق التوافق لاتخاذ قرارات صعبة لهذا التحدي، ونحن نؤيد جهود مباتيلي للتعامل بشكل مباشر مع الانتخابات، ووضع عمليات أممية تدعم هذه الانتخابات لتسوية المسائل العالقة التي تحول دون تنظيم الانتخابات».

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أميركا: سنواصل دعم مفوضية الانتخابات
وتابع ممثل أميركا: «لا مكان لأي مخرب يحاول أن يمس بإرادة الشعب الليبي، والولايات المتحدة ستواصل دعم العمل المحترف لمفوضية الانتخابات، وهو يتوزاى مع العمل الأمني والاقتصادي».

ودعا إلى ضرورة أن يغادر المقاتلون الأجانب والمرتزقة ليبيا على الفور والمرتزقة من (فاغنر) تحديدًا، متابعًا: «لقد آن الأوان لعقد الانتخابات، ووقف أو إنهاء الأوضاع السياسية التي تقوم على فرض ما هو قسري».

نص الكلمة مندوب الولايات المتحدة
السفير روبرت وود
الممثل المناوب للشؤون السياسية الخاصة
نيويورك، نيويورك
27 فبراير 2023

شكرا سيدي الرئيس. شكرًا لك، الممثل الخاصة باتيلي، على إحاطته بشأن الوضع في ليبيا. نرحب بقيادتك القوية، وندعم بالكامل آلية تمكين الانتخابات المقترحة، كما أوضحت في ملاحظاتك. الولايات المتحدة ملتزمة 100% بمساعدتك على النجاح.

الوضع الراهن في ليبيا غير مستقر، مع تزايد مخاطر التقسيم، واضطراب الطاقة وزيادة الصراع السياسي والعنف. السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام دائم في ليبيا، هو تمكين الشعب الليبي من اختيار قادته في الانتخابات الوطنية.

نرحب بالتقدم الذي أحرزه الليبيون في المسار الدستوري الذي تستضيفه مصر، حيث حل القادة الليبيون العديد من القضايا اللازمة لإجراء الانتخابات. نشكر الحكومة المصرية على جهودها ومساهماتها الهامة في تحقيق هدفنا المشترك بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. حان الوقت الآن للبناء على هذه الإنجازات والمضي قدمًا بجهود تيسرها الأمم المتحدة لتأمين توافق سياسي واسع وتمكين الانتخابات الناجحة في ليبيا.

سيكون الدعم الكامل والموحد من هذا المجلس وأصحاب المصلحة الدوليين الآخرين أمرًا بالغ الأهمية، حيث يعمل الممثل الخاص باتيلي على تنفيذ آلية تمكين الانتخابات. لا يزال بناء الإرادة السياسية بين جميع قادة ليبيا لاتخاذ القرارات الصعبة ودفع الانتخابات إلى الأمام يمثل تحديًا.

حان الوقت الآن لاستعادة الزخم. تؤيد الولايات المتحدة إجراء الممثل الخاص باتيلي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمعالجة العملية الانتخابية بشكل مباشر من خلال آلية تمكين الانتخابات التي تيسرها الأمم المتحدة والتي ستضمن حل المشكلات التي تعترض طريق الانتخابات في ليبيا.

وضع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الخطوط العريضة لعملية شاملة تُبقي المؤسسات والقادة الرئيسيين على الطاولة - ومع ذلك، لا يوجد مكان للمفسدين الذين يسعون إلى إحباط إرادة الشعب الليبي.

ستواصل الولايات المتحدة دعم العمل المهني والنزيه للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات. نرحب بالمساعدة الفنية التي تقدمها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى المفوضية وندعو جميع الليبيين إلى مساندتها والالتزام بتوجيهاتها.

يجب أن يترافق التقدم على المسار السياسي مع تقدم على المسارين الاقتصادي والأمني. نحن نؤمن بأن التعاون والتسوية على مسار واحد سيعززان التقدم في المسارات الأخرى ، من خلال بناء الثقة والشفافية.

إن تطوير آلية لإدارة الإيرادات والتقدم في إعادة توحيد البنك المركزي الليبي سيوفر الشفافية والمساءلة، حتى يتمكن الشعب الليبي من رؤية كيف يتم إنفاق ثروة ليبيا.

سيكون الالتزام بالتعاون الأمني بين الشرق والغرب، ربما من خلال وحدة مشتركة، إشارة مرحب بها للتقدم وتأكيدًا على أن الشعب الليبي يمكنه إدارة آمنه. دعوات ليبية لرحيل المقاتلين والمرتزقة الأجانب - هذه القوات يجب أن تنسحب من ليبيا فوراً. يمثل مرتزقة فاغنر إشكالية خاصة ويجب عليهم الانسحاب.

بينما نهدف إلى إحراز تقدم على هذه الجبهات، في الوقت نفسه، تشعر الولايات المتحدة بقلق عميق إزاء محنة المهاجرين في ليبيا. نشعر بالحزن لاستمرار الخسائر في الأرواح في البحر الأبيض المتوسط، ومروعة من المعاملة اللاإنسانية للمهاجرين المحتجزين في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية. ندعو إلى احترام حقوق الإنسان للمهاجرين. ندعم استمرار عمل لجنة التحقيق وندعو القادة الليبيين إلى التعاون الكامل معها ومع المنظمات الإنسانية.

الممثل الخاص باتيلي، لقد مضى وقت طويل ويجب إجراء انتخابات وإنهاء سياسة القوة والكسب غير المشروع والإكراه. يستحق الليبيون اختيار قادتهم في حكومة تؤدي إلى السلام والاستقرار والازدهار. إن الولايات المتحدة على استعداد لدعم قيادتكم للأمم المتحدة لمساعدة ليبيا على تحقيق تلك الأهداف.

شكرا سيدي الرئيس.

 

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