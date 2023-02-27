أوردمان يبحث مع الممثلة الأفريقية لدى ليبيا الدعم المشترك لمسار الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

بحث القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا ليزلي أوردمان، مع الممثلة الخاصة لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لدى ليبيا وحيدة العياري، الدعم المشترك لإنشاء مسار للانتخابات في ليبيا.

وقال أوردمان، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر» مساء اليوم الإثنين، إن اللقاء الذي عُقد في سرت تطرق إلى الدعم المشترك لجهود الأمم المتحدة لإنشاء مسار للانتخابات.

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وأعرب القائم بالأعمال الأميركي، خلال اللقاء، عن تقديره للدور الذي وصفه بـ«الرائد» للاتحاد الأفريقي في دفع المصالحة الوطنية في ليبيا.

وأطلق مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي مبادرة، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن، لعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في العام 2023، بما يتضمن تشكيل لجنة جديدة لإعداد الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، واعتماد مدونة سلوك لكل المرشحين.