مؤسسة النفط: نقاش مع «إيني» و«بي بي» للتخلص من عقبات الاستكشاف في حوضي غدامس وسرت

القاهرة - بوابة الوسط

ناقشت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الإثنين، كيفية التخلص من العقبات التي تواجه أعمال الاسكتشاف التي تقوم بها شركتي «إيني» الإيطالي و«بي بي» (بريتش بتروليم) البريطانية في ثلاث مواقع بحوضي غدامس وسرت.

وعقدت إدارة الاستكشاف بالمؤسسة اجتماعا موسعا مع مسؤولي ائتلاف الشركتين الإيطالية والبريطانية وممثلي المؤسسة الليبية للاستثمار، وذلك في مقر مؤسسة النفط بطرابلس.

نقاش حول الجوانب المالية لأعمال الاسكتشاف خلال 5 سنوات

جرى خلال الاجتماع تقييم البرامج خلال الفترة من 2023 إلى 2028 والعمل على تذليل الصعوبات وإزاحة المعوقات التي من الممكن مواجتهها أثناء التنفيذ، كما جرى التطرق إلى الجوانب المالية خلال تلك الفترة، لإنجاز هذه البرامج.

وشارك في الاجتماع، المكلف بمؤسسة النفط عبدالناصر بن زيتون، وعدد من المختصين والفنيين بالإدارة. ومن شركة «إيني» نائب المدير العام لشركة فرع شمال أفريقيا ونيس الرويمي ومدير الاسكتشاف جوزبي بريتشي، ومدير عمليات الآبار أندريا ميناردتي، وآخرين؛ وعبر الدائرة المغلقة مسؤولون من الشركة البريطانية ومختصون فيها.

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ووقعت مؤسسة النفط مع الشركتين الإيطالية والبريطانية اتفاقية تعمل بموجبها إيني كمشغل على استئناف أعمال الاستكشاف في ثلاث مناطق؛ منطقتان بريتان في حوض غدامس ومنطقة بحرية في حوض سرت بمساحة 54 ألف كيلو متر.