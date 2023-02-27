  • Alwasat News
Atwasat

البرازيل: انتهاكات حظر توريد الأسلحة تشجع الخلافات بين الأطراف الليبية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 فبراير 2023, 07:39 مساء
البرازيل: انتهاكات حظر توريد الأسلحة تشجع الخلافات بين الأطراف الليبية
مندوب البرازيل لدى الأمم المتحدة متحدثا أمام مجلس الأمن، 27 فبراير 2023. (صورة من بث مباشر للجلسة)
alwasat radio

قال ممثل البرازيل لدى مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، إن الانتهاكات المستمرة لحظر توريد الأسلحة تُشجِّع على مزيد من الخلافات السياسية بين الأطراف الليبية.

وأضاف الدبلوماسي البرازيلي، خلال كلمة أمام مجلس الأمن اليوم الإثنين، أن التقرير الأخير لفريق الخبراء نبَّه إلى «عدم فعالية حظر توريد الأسلحة، لأن الدول التي تدعم أطراف النزاع هي من يسيطر على التوريد، مشددًا على ضرورة احترام حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا بشكل شفاف».

- باتيلي يطلق مبادرة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في العام 2023
السني: نذكِّر باتيلي ومجلس الأمن بمراجعة الوساطات السابقة لتجنب تكرار الأخطاء
بريطانيا: نؤيد تشكيل فريق توجيهي معني بليبيا.. ونريد كيانا عسكريا موحدا يخضع للمساءلة

كما عبّر عن دعم بلاده لجهود مبعوث الأمم المتحدة عبدالله باتيلي، ومساعدة ليبيا للوصول إلى الانتخابات لتحقيق انتقال سياسي بملكية وطنية، لافتا إلى أن خارطة طريق الانتخابات في 2023 جاءت نتيجة انخراط باتيلي مع الأطراف الليبية، نظرًا لخطورة التشرذم بين الجهات المحلية وطول المرحلة الانتقالية.

وقال إن خارطة الطريق ستمهد الطريق لاتفاق الليبيين على المضي قدمًا من دون تدخل أجنبي، حتى يسوي الليبيون خلافاتهم ويوحدوا حكوماتهم ويعيدوا الشرعية لمؤسساتهم، مثنيًا على أفكار باتيلي لتفعيل الحوار الليبي، معبرًا عن أمله في أن تسمح الصيغة الجديدة بمعالجة الأزمة والأخذ في الاعتبار المصالح الليبية.

وأطلق باتيلي مبادرة، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن، لعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في العام 2023، بما يتضمن تشكيل لجنة جديدة لإعداد الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، واعتماد مدونة سلوك لكل المرشحين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الفرص الضائعة تفرض التعادل السلبي على ودية الأهلي بنغازي والمريخ السوداني

الفرص الضائعة تفرض التعادل السلبي على ودية الأهلي بنغازي والمريخ السوداني
تهديد ليفاندوفسكي قبل «كلاسيكو الأرض»

تهديد ليفاندوفسكي قبل «كلاسيكو الأرض»
«اقتصاد بلس»: نتائج استطلاع رأي حول مشاريع «عودة الحياة»

«اقتصاد بلس»: نتائج استطلاع رأي حول مشاريع «عودة الحياة»
إيلون ماسك يصف وسائل إعلام أميركية بـ«العنصرية» لهذا السبب

إيلون ماسك يصف وسائل إعلام أميركية بـ«العنصرية» لهذا السبب
«حوارة» تستيقظ على خراب وتدمير خلفه المستوطنون

«حوارة» تستيقظ على خراب وتدمير خلفه المستوطنون
كاريكاتير حليم - الانتخابات والسلطة في ليبيا

كاريكاتير حليم - الانتخابات والسلطة في ليبيا
مواطنون يسلمون أسلحة إلى مركز شرطة القوارشة في بنغازي

مواطنون يسلمون أسلحة إلى مركز شرطة القوارشة في بنغازي
مخترع الهاتف.. هل سرق غراهام بيل إنجاز شخص آخر؟

مخترع الهاتف.. هل سرق غراهام بيل إنجاز شخص آخر؟
دراسة حديثة توصي الرجال بتناول المشروبات الغازية

دراسة حديثة توصي الرجال بتناول المشروبات الغازية
الديوك تجذب عشاق المصارعة في العراق

الديوك تجذب عشاق المصارعة في العراق
أميركا عن التزام الإسرائيليين والفلسطينيين بـ«تهدئة العنف»: التنفيذ سيكون أمرا حاسما

أميركا عن التزام الإسرائيليين والفلسطينيين بـ«تهدئة العنف»: التنفيذ سيكون أمرا ...
عقيلة صالح يقترح حلا للخلاف حول ترشح مزدوجي الجنسية

عقيلة صالح يقترح حلا للخلاف حول ترشح مزدوجي الجنسية
شاهد في «وسط الخبر»: غرفتان للسلطة التشريعية.. هل تكون مناسبة لليبيا؟

شاهد في «وسط الخبر»: غرفتان للسلطة التشريعية.. هل تكون مناسبة لليبيا؟
السودان.. سوء التغذية يهدد حياة الأطفال في وسط أزمة غذاء حادة

السودان.. سوء التغذية يهدد حياة الأطفال في وسط أزمة غذاء حادة
صالح جعودة ينفي التوقيع على بيان متداول يزعم موافقة أعضاء بمجلس الدولة على التعديل الدستوري

صالح جعودة ينفي التوقيع على بيان متداول يزعم موافقة أعضاء بمجلس الدولة على ...
حملة تضامن مع رجل تركي بعد نشر صورته ممسكا بيد ابنته المتوفاة تحت الأنقاض

حملة تضامن مع رجل تركي بعد نشر صورته ممسكا بيد ابنته المتوفاة تحت الأنقاض
عقيلة صالح يلتقي الرئيس السوري في دمشق

عقيلة صالح يلتقي الرئيس السوري في دمشق
مراسلات «طباخ بوتين» تتحدّث عن تدخّله لصالح شخصيتين نافذتين في ليبيا

مراسلات «طباخ بوتين» تتحدّث عن تدخّله لصالح شخصيتين نافذتين في ليبيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
روسيا: نحذر من التسرع في تنظيم الانتخابات الليبية.. والدول الغربية «منافقة»
روسيا: نحذر من التسرع في تنظيم الانتخابات الليبية.. والدول ...
مجلس الدولة يدين زيارة مسؤولين ليبيين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة
مجلس الدولة يدين زيارة مسؤولين ليبيين إلى الأراضي الفلسطينية ...
نص إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن: أغلب المؤسسات فقدت الشرعية.. ومبادرة لإجراء الانتخابات في 2023
نص إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن: أغلب المؤسسات فقدت الشرعية.. ...
السني: نذكِّر باتيلي ومجلس الأمن بمراجعة الوساطات السابقة لتجنب تكرار الأخطاء
السني: نذكِّر باتيلي ومجلس الأمن بمراجعة الوساطات السابقة لتجنب ...
البرازيل: انتهاكات حظر توريد الأسلحة تشجع الخلافات بين الأطراف الليبية
البرازيل: انتهاكات حظر توريد الأسلحة تشجع الخلافات بين الأطراف ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة المقبلة
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة ......
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة...
انحسار المياه عن الشواطئ.. هل تشهد ليبيا تسونامي؟ (فيديو)
انحسار المياه عن الشواطئ.. هل تشهد ليبيا تسونامي؟ (فيديو)...
بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس
بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس...
شاهد: احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير عبر قناة الوسط «WTV»
شاهد: احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير عبر قناة الوسط «WTV»...
المزيد
اشتباكات مسلحة بمنطقة المطرد غرب الزاوية (فيديو)
اشتباكات مسلحة بمنطقة المطرد غرب الزاوية (فيديو)...
المجموعة الأفريقية بمجلس الأمن تدعم خطة باتيلي وإشراك الاتحاد الأفريقي في تسوية الأزمة الليبية
المجموعة الأفريقية بمجلس الأمن تدعم خطة باتيلي وإشراك ......
بمشاركة «اللواء 444».. دوريات أمنية تزيل مبانٍ مخالفة في بني وليد
بمشاركة «اللواء 444».. دوريات أمنية تزيل مبانٍ مخالفة في بني......
البرازيل: انتهاكات حظر توريد الأسلحة تشجع الخلافات بين الأطراف الليبية
البرازيل: انتهاكات حظر توريد الأسلحة تشجع الخلافات بين ......
السني: نذكِّر باتيلي ومجلس الأمن بمراجعة الوساطات السابقة لتجنب تكرار الأخطاء
السني: نذكِّر باتيلي ومجلس الأمن بمراجعة الوساطات السابقة ......
المزيد