  • Alwasat News
Atwasat

روسيا: نحذر من التسرع في تنظيم الانتخابات الليبية.. والدول الغربية «منافقة»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 فبراير 2023, 06:59 مساء
روسيا: نحذر من التسرع في تنظيم الانتخابات الليبية.. والدول الغربية «منافقة»
جانب من كلمة ممثل روسيا في مجلس الأمن، الإثنين 27 فبراير 2023 (صورة من بث مباشر للجلسة)
alwasat radio

حذّر ممثل روسيا في مجلس الأمن، اليوم الإثنين، من أي تسرع في تنظيم الانتخابات، باعتباره لن يحل مشاكل ليبيا، معتبرًا أن إنشاء آليات جديدة لتسوية المشكلة الليبية دون إشراك ليبيا نفسها لن تكون مثمرة، لافتا إلى أن «الصيغ الجديدة قد لا تكون ناجحة بسبب عدم معالجة الأخطاء السابقة»، في إشارة إلى مقترح مبعوث الأمم المتحدة عبدالله باتيلي.

- باتيلي يطلق مبادرة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في العام 2023
- بريطانيا: نؤيد تشكيل فريق توجيهي معني بليبيا.. ونريد كيانا عسكريا موحدا يخضع للمساءلة
- ممثل الإمارات في مجلس الأمن: ندعم تشكيل فريق توجيهي خاص بالوضع الليبي

وأطلق باتيلي مبادرة، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن، لعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في العام 2023، بما يتضمن تشكيل لجنة جديدة لإعداد الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، واعتماد مدونة سلوك لكل المرشحين.

ممثل روسيا: نؤيد جهود باتيلي «من حيث المبدأ»،
وأشار الممثل الروسي، خلال كلمة أمام مجلس الأمن اليوم الإثنين، إلى تأييد بلاده جهود باتيلي «من حيث المبدأ»، والتي ترمي لإطلاق عملية انتخابية شاملة وشفافة، خاصة أن الخروج من الأوضاع الحالية مرتبط بتنظيم الانتخابات، متابعًا: «الأوضاع في ليبيا تؤثر في أفريقيا برمتها».

وأردف: «رغم مقترحات باتيلي لا يزال يتعين العمل من أجل إضفاء المصداقية على الجهود السياسية لتنسيق العملية السياسية، خاصة في ظل الأوضاع المعقدة بين الشرق والغرب في ليبيا».

وقال الدبلوماسي الروسي: «لن نغض الطرف عن التقدم المحرز بين مجلسي النواب والدولة، ونحيي جهود مصر لضمان نجاح الانتخابات، وهو إشراك جميع القوى السياسية الكبرى في ليبيا، وهذا يشمل ممثلي السلطات الكبرى».

وأشار إلى جهود الاتحاد الأفريقي ورئيس الكونغو بشأن الحوار الليبي والمصالحة الوطنية والمؤتمر المرتقب، «المرتبط بفكرة أن المشاكل الأفريقية ينبغي أن نلقى لها حلولاً أفريقية بغية المضي قدما نحو السلام من جميع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية، نظرًا لوجود قطيعة وانقسام داخلي في ليبيا».

وقال إن «تصدير النفط بالغ الأهمية بالنسبة لليبيين»، معتبرًا أن «الدول الغربية منافقة وتسعى لخدمة مصالحها»، مشيرًا إلى أن «واشنطن تتدخل بشكل كبير في ليبيا، والهدف الواضح أن «الولايات المتحدة تسعى للإبقاء على الوضع الراهن في ليبيا، وعلى الليبيين ألا يقعوا في الفخ الذي ينصبه هؤلاء الأطراف».

روسيا تؤيد انسحاب متزامن ومتوازن للقوات الأجنبية من ليبيا
وعاد لتأكيد جهود الأمم المتحدة الرامية لمساعدة ليبيا على الخروج من هذا المأزق بشكل مقبول، مؤيدًا في الوقت نفسه أعمال لجنة «5+5» وجهود مصر في هذا الصدد؛ لتحقيق الاستقرار في ليبيا، داعيا إلى مواصلة اللجنة جهودها لإنشاء هيكل موحد للأمن في ليبيا، مختتما بأن بلاده تؤيد انسحابا متزامنا ومتوازنا لجميع القوى العسكرية من ليبيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الفرص الضائعة تفرض التعادل السلبي على ودية الأهلي بنغازي والمريخ السوداني

الفرص الضائعة تفرض التعادل السلبي على ودية الأهلي بنغازي والمريخ السوداني
تهديد ليفاندوفسكي قبل «كلاسيكو الأرض»

تهديد ليفاندوفسكي قبل «كلاسيكو الأرض»
«اقتصاد بلس»: نتائج استطلاع رأي حول مشاريع «عودة الحياة»

«اقتصاد بلس»: نتائج استطلاع رأي حول مشاريع «عودة الحياة»
إيلون ماسك يصف وسائل إعلام أميركية بـ«العنصرية» لهذا السبب

إيلون ماسك يصف وسائل إعلام أميركية بـ«العنصرية» لهذا السبب
«حوارة» تستيقظ على خراب وتدمير خلفه المستوطنون

«حوارة» تستيقظ على خراب وتدمير خلفه المستوطنون
كاريكاتير حليم - الانتخابات والسلطة في ليبيا

كاريكاتير حليم - الانتخابات والسلطة في ليبيا
مواطنون يسلمون أسلحة إلى مركز شرطة القوارشة في بنغازي

مواطنون يسلمون أسلحة إلى مركز شرطة القوارشة في بنغازي
مخترع الهاتف.. هل سرق غراهام بيل إنجاز شخص آخر؟

مخترع الهاتف.. هل سرق غراهام بيل إنجاز شخص آخر؟
دراسة حديثة توصي الرجال بتناول المشروبات الغازية

دراسة حديثة توصي الرجال بتناول المشروبات الغازية
الديوك تجذب عشاق المصارعة في العراق

الديوك تجذب عشاق المصارعة في العراق
أميركا عن التزام الإسرائيليين والفلسطينيين بـ«تهدئة العنف»: التنفيذ سيكون أمرا حاسما

أميركا عن التزام الإسرائيليين والفلسطينيين بـ«تهدئة العنف»: التنفيذ سيكون أمرا ...
عقيلة صالح يقترح حلا للخلاف حول ترشح مزدوجي الجنسية

عقيلة صالح يقترح حلا للخلاف حول ترشح مزدوجي الجنسية
شاهد في «وسط الخبر»: غرفتان للسلطة التشريعية.. هل تكون مناسبة لليبيا؟

شاهد في «وسط الخبر»: غرفتان للسلطة التشريعية.. هل تكون مناسبة لليبيا؟
السودان.. سوء التغذية يهدد حياة الأطفال في وسط أزمة غذاء حادة

السودان.. سوء التغذية يهدد حياة الأطفال في وسط أزمة غذاء حادة
صالح جعودة ينفي التوقيع على بيان متداول يزعم موافقة أعضاء بمجلس الدولة على التعديل الدستوري

صالح جعودة ينفي التوقيع على بيان متداول يزعم موافقة أعضاء بمجلس الدولة على ...
حملة تضامن مع رجل تركي بعد نشر صورته ممسكا بيد ابنته المتوفاة تحت الأنقاض

حملة تضامن مع رجل تركي بعد نشر صورته ممسكا بيد ابنته المتوفاة تحت الأنقاض
عقيلة صالح يلتقي الرئيس السوري في دمشق

عقيلة صالح يلتقي الرئيس السوري في دمشق
مراسلات «طباخ بوتين» تتحدّث عن تدخّله لصالح شخصيتين نافذتين في ليبيا

مراسلات «طباخ بوتين» تتحدّث عن تدخّله لصالح شخصيتين نافذتين في ليبيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ممثل الصين: المصالحة الوطنية المسار الوحيد لتضميد جراح ليبيا
ممثل الصين: المصالحة الوطنية المسار الوحيد لتضميد جراح ليبيا
روسيا: نحذر من التسرع في تنظيم الانتخابات الليبية.. والدول الغربية «منافقة»
روسيا: نحذر من التسرع في تنظيم الانتخابات الليبية.. والدول ...
مجلس الدولة يدين زيارة مسؤولين ليبيين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة
مجلس الدولة يدين زيارة مسؤولين ليبيين إلى الأراضي الفلسطينية ...
نص إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن: أغلب المؤسسات فقدت الشرعية.. ومبادرة لإجراء الانتخابات في 2023
نص إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن: أغلب المؤسسات فقدت الشرعية.. ...
السني: نذكِّر باتيلي ومجلس الأمن بمراجعة الوساطات السابقة لتجنب تكرار الأخطاء
السني: نذكِّر باتيلي ومجلس الأمن بمراجعة الوساطات السابقة لتجنب ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة المقبلة
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة ......
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة...
انحسار المياه عن الشواطئ.. هل تشهد ليبيا تسونامي؟ (فيديو)
انحسار المياه عن الشواطئ.. هل تشهد ليبيا تسونامي؟ (فيديو)...
بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس
بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس...
شاهد: احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير عبر قناة الوسط «WTV»
شاهد: احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير عبر قناة الوسط «WTV»...
المزيد
المجموعة الأفريقية بمجلس الأمن تدعم خطة باتيلي وإشراك الاتحاد الأفريقي في تسوية الأزمة الليبية
المجموعة الأفريقية بمجلس الأمن تدعم خطة باتيلي وإشراك ......
بمشاركة «اللواء 444».. دوريات أمنية تزيل مبانٍ مخالفة في بني وليد
بمشاركة «اللواء 444».. دوريات أمنية تزيل مبانٍ مخالفة في بني......
البرازيل: انتهاكات حظر توريد الأسلحة تشجع الخلافات بين الأطراف الليبية
البرازيل: انتهاكات حظر توريد الأسلحة تشجع الخلافات بين ......
السني: نذكِّر باتيلي ومجلس الأمن بمراجعة الوساطات السابقة لتجنب تكرار الأخطاء
السني: نذكِّر باتيلي ومجلس الأمن بمراجعة الوساطات السابقة ......
نص إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن: أغلب المؤسسات فقدت الشرعية.. ومبادرة لإجراء الانتخابات في 2023
نص إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن: أغلب المؤسسات فقدت ......
المزيد