مراسم تسليم وتسلم لتنصيب خليل وهيبة مديرًا لأمن طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أُقيمت مراسم تسليم تسلم بين مدير أمن طرابلس السابق اللواء محمود العابد ومدير الأمن الجديد اللواء خليل وهيبة في مقر المديرية اليوم الإثنين.

وقالت مديرية أمن طرابلس في بيان اليوم إن المراسم جرت تنفيذا لقرار معالي وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي رقم 328/2023 بشأن تكليف اللواء خليل مصطفى وهيبة مديرًا لأمن العاصمة طرابلس.

حضر المراسم كل من اللواء عدنان الجابري المكلف من الوزارة بإتمام إجراءات التسليم والتسلم، بجانب مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية، ومساعد مدير الأمن للشؤون العامة، وعدد من ضباط المديرية.

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نقل الضباط بهدف خلق مناخ سليم للعمل الأمني

وأضاف البيان أن وزارة الداخلية «تسعى دائما للاستفادة من ضباطها في رسم السياسة الأمنية العامة بما يخدم المؤسسات الأمنية، وتقوم بعملية تكليف ونقل الضباط من أجل مناخ سليم للعمل الأمني والذي يظل المعيار النهائي لتحديد نجاحه هو مدى شعور المواطن بالأمن والتصدي الدائم للجريمة».

وعقب المراسم جرت احتفالية تكريم قدم خلالها درع التقدير للواء محمود العابد باسم منتسبي مديرية أمن طرابلس.

جانب من مراسم التسليم والتسلم بين مدير أمن طرابلس السابق والجديد، 27 فبراير 2023 (مديرية أمن طرابلس)

جانب من مراسم التسليم والتسلم بين مدير أمن طرابلس السابق والجديد، 27 فبراير 2023 (مديرية أمن طرابلس)

جانب من مراسم التسليم والاستلام بين مدير أمن طرابلس السابق والجديد، 27 فبراير 2023 (مديرية أمن طرابلس)

جانب من مراسم التسليم والتسلم بين مدير أمن طرابلس السابق والجديد، 27 فبراير 2023 (مديرية أمن طرابلس)