تقرير لمجلس الأمن: باتيلي سيعرض مقترحه للانتخابات خلال إحاطة اليوم

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

سيعرض الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، جهوده لتسهيل اتفاق حول خارطة طريق في ليبيا، ومقترحه للعملية الانتخابية في البلاد، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الإثنين.

جاء ذلك في تقرير تمهيدي منشور على الموقع الإلكتروني لمجلس الأمن، والذي أشار إلى «وجود اتفاق عام بين أعضاء المجلس على الحاجة إلى حل المأزق السياسي الذي طال أمده في ليبيا، رغم اختلاف الآراء بشأن أفضل السبل للمضي قدما».

من المتوقع أن يُطلِع مبعوث الأمم المتحدة عبدالله باتيلي مساء اليوم أعضاء مجلس الأمن الدولي على جهوده لتسهيل الاتفاق على خارطة طريق جديدة للانتخابات الوطنية وفق ما أوضح تقرير لمجلس الأمن الدولي نشر عبر موقعه الرسمي.

مؤتمر المصالحة

وربما يحدد باتيلي خلال إحاطته المساعدة الفنية التي ينتظرها الاتحاد الأوروبي من الأمم المتحدة من أجل تنظيم مؤتمر مصالحة وطني في ليبيا.

وخلال القمة الأفريقية الأخيرة في أديس أبابا، كشف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي رغبة المنظمة الإقليمية في رعاية المؤتمر، دون تأكيد موعده.

جهود باتيلي لتحقيق اتفاق دستوري

وخلال القمة أيضا، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إن باتيلي يعمل على إشراك الأطراف الليبية «للاتفاق على أساس دستوري للانتخابات بحلول نهاية هذا الشهر»، وتشمل هذه الأطراف حكومة الوحدة الوطنية الموقتة والقيادة العامة ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

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كما تشاور المبعوث الأممي مع الشركاء الدوليين المعنيين بليبيا، لا سيما في الاجتماع الذي استضافته واشنطن 23 فبراير الجاري، وضم ممثلين عن مصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في واشنطن العاصمة يوم 23 فبراير.

وفي رد فعل داخلي على أنباء الخطة المرتقبة، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، إن باتيلي، اقترح تشكيل البعثة الأممية لجنةً رفيعة المستوى للانتخابات معنية باستكمال القوانين الانتخابية. ونبّه المشري إلى أن الخطير في اقتراح المبعوث الأممي أن قرار تشكيل اللجنة ينص على أن قرارتها لن تكون ملزمة إلا بعد موافقة باتيلي، واعتبر أن هذا المقترح غير مقبول؛ لأنه يمس السيادة الوطنية للدولة.

أولوية للانتخابات في خطة باتيلي

وبالنسبة للمحللين، فإن معظم الدول الغربية، بما في ذلك الدول غير الأعضاء في مجلس الأمن مثل ألمانيا، تطالب بإلحاح إجراء انتخابات وطنية وفقا لخارطة طريق متفق عليها، بينما يرى البعض الآخر أن تعيين حكومة موقتة جديدة يجب أن يكون أولوية، قبل الانتخابات

وتوقع التقرير أن تقدم خطة باتيلي الأولوية للانتخابات، لكن أعضاء المجلس قد لا يزالون يبدون مواقف متباينة بشأن هذه القضية.