3 إصابات جديدة بـ«كورونا» في ليبيا خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الإثنين، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، خلال الفترة من 20 إلى 26 فبراير الجاري.

وقال المركز، في بيان، إنه تسلم 138 عينة جرى فحصها بتقنية «Real Time PCR»، وبلغت الحالات السالبة 135 عينة، وتعافت حالة واحدة، فيما لم تسجل وفيات جديدة.

الحالات الموجبة بلغت 2.17%

وأوضح التحديث الأسبوعي للمركز أن نسبة الحالات الموجبة بلغت 2.17%، وبذلك يصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 507 آلاف و174 حالة منذ مارس العام 2020، فيما بلغ عدد الوفيات ستة آلاف و437 حالة، وعدد المتعافين 500 ألف و734 حالة، وثلاث حالات نشطة.

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وفي مطلع يناير الماضي، أطلق مركز مكافحة الأمراض حملة دعائية، لتوعية المواطنين بأهمية تلقي التطعيم ضد فيروس «كورونا»، وذلك في أعقاب إعلان خطتها الاستباقية لمواجهة المتحور الجديد لفيروس كورونا «XBB»، ومتابعة الوضع الوبائي العالمي.