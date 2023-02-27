وفد ليبي يشارك في اجتماع دولي لمديري الجمارك بالقاهرة

القاهرة - بوابة الوسط

شارك وفد من مصلحة الجمارك، اليوم الإثنين، في اجتماع مديري عموم الجمارك 75 على مستوى إقليم شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط في العاصمة المصرية القاهرة.

ورأس الوفد مدير عام المصلحة، اللواء سليمان علي سالم، رفقة مندوب الجمارك بالمندوبية الليبية بالقاهرة المستشار طارق الفقي، ومدير مكتب التعاون الدولي والمستشار القانوني، حسب بيان المصلحة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وحضر أمين عام منظمة الجمارك العالمية الاجتماع لدعم الجمارك في الإقليم والإشراف على المخرجات التنفيذية ووضع برامج وأنشطة تخدم المنطقة في سبيل زيادة التنافسية الاقتصادية وتعزيز أمن سلسلة تزويد التجارة.

ضبط أكبر شحنة مخدرات في تاريخ ليبيا

وشهد شهر فبراير الجاري نشاطا لافتا لمصلحة الجمارك، توج بضبطها أكبر شحنة مخدرات في تاريخ البلاد تتمثل في 269 كيلوغراما من الكوكايين بميناء الخمس البحري، جرى إعدامها مباشرة بإشراف مباشر من نيابة المخدرات.

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وجاء ذلك بعدما تلقي أفراد المصلحة معلومات بالاشتباه في وجود ممنوعات داخل حاوية 40 قدما محملة بالدجاج المجمد برازيلي المنشأ في السابع من الشهر الجاري، حيث جرى الإيقاع بها رغم قلة الإمكانات.