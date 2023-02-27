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السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع الإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 فبراير 2023, 10:41 صباحا
السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع الإسترليني
مقر مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)
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تباينت أسعار أبرز العملات الدولية في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

وارتفع متوسط سعر الدولار إلى 4.85 دينار مقابل 4.84 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

في حين انخفض سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.78 دينار مقابل 5.79 دينار أمس، وثبت سعر اليورو عند 5.11 دينار.

أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار التونسي
وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 1.29 دينار، وسعر الدينار التونسي عند 1.55 دينار، وزاد سعر الدرهم الإماراتي إلى 1.32 دينار من 1.31 دينار أمس.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.25 دينار، وسعر اليوان الصيني الذي سجل 0.69 دينار.

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