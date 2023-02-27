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«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من شحات إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 فبراير 2023, 10:09 صباحا
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من شحات إلى طبرق
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية شرقية نشطة إلى قوية على الساحل من شحات إلى طبرق تتراوح سرعتها بين 25 و35 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 2.25 متر على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.
- الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية تتحول تدريجيا إلى جنوبية شرقية على الساحل من طرابلس إلى مصراتة سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.
- الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الساحل من شحات إلى طبرق، بينما تكون شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه على باقي الساحل سرعتها بين 05 و20 عقدة وتتراوح بين 25 و35 عقدة على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.25 متر.
- البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على الساحل من شحات إلى طبرق.
- درجة الحرارة تسجل 18 درجة مئوية.
- الرؤية متوسطة إلى رديئة بسبب الأتربة والغبار.

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