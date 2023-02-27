حالة الطقس في ليبيا (الإثنين 27 فبراير 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الطقس متقلبا خصوصا على المناطق الشرقية والجنوبية.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و33 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول مساء الغد إلى شمالية غربية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 20 و24 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق مما قد يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، تتحول مساء الغد إلى شمالية غربية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 23 و28 درجة مئوية وتتراجع مساء الغد.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على مرزق والقطرون وما جاورهما مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 25 و30 درجة مئوية، وتسجل تراجعا طفيفا غدا.