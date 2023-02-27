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المجلس البلدي غريان المنتخب يتسلم مهامه رسميا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 فبراير 2023, 01:24 صباحا
المجلس البلدي غريان المنتخب يتسلم مهامه رسميا
جانب من مراسم تسلم المجلس البلدي غريان المنتخب مهامه، الأحد 26 فبراير 2023 (صفحة المجلس على فيسبوك)
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تسلم المجلس البلدي غريان المنتخب برئاسة ناصر برشان مهامه، اليوم الأحد، من المجلس البلدي السابق برئاسة يوسف بديري، وذلك بديوان البلدية.

حضر مراسم التسليم والاستلام عضو مجلس النواب صلاح زوبيك، واللجنة المشرفة على التسليم، وأعضاء من جهاز الرقابة الإدارية غريان، وبعض موظفي الديوان، في أجواء ودية سادتها روح الألفة والإخاء والمحبة بين الحضور، بحسب بيان نشرته صفحة المجلس على «فيسبوك».

وجرى بهذه المناسبة تكريم يوسف بديري وأعضاء المجلس البلدي السابق من قبل المجلس البلدي الحالي، لمجهوداتهم التي بذلوها طيلة فترة توليهم المنصب.

- المجلس البلدي المنتخب بغريان يؤدي القسم القانوني

يشار إلى أن اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية قد أعلنت في الخامس من فبراير فوز قائمة «لأجلك» في انتخابات المجلس البلدي غريان بواقع ألف و29 صوتًا.

وأوضحت اللجنة أن 13 قائمة تقدمت لانتخاب المجلس البلدي غريان بنسبة مشاركة وصلت إلى 67.6% بعدد مقترعين بلغ 6 آلاف و8 ناخبين، موزعين على 35 مركزًا.

جانب من مراسم تسلم المجلس البلدي غريان المنتخب مهامه، الأحد 26 فبراير 2023 (صفحة المجلس على فيسبوك)
جانب من مراسم تسلم المجلس البلدي غريان المنتخب مهامه، الأحد 26 فبراير 2023 (صفحة المجلس على فيسبوك)
جانب من مراسم تسلم المجلس البلدي غريان المنتخب مهامه، الأحد 26 فبراير 2023 (صفحة المجلس على فيسبوك)
جانب من مراسم تسلم المجلس البلدي غريان المنتخب مهامه، الأحد 26 فبراير 2023 (صفحة المجلس على فيسبوك)
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