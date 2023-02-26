  • Alwasat News
Atwasat

المشري يبحث مستجدات العملية السياسية والانتخابات مع برلماني ألماني

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 فبراير 2023, 08:44 مساء
المشري يبحث مستجدات العملية السياسية والانتخابات مع برلماني ألماني
لقاء المشري مع البرلماني الألماني توبياس باخرله، الأحد 26 فبراير 2023. (المجلس الأعلى للدولة)
alwasat radio

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الأحد، النائب بالبرلمان الألماني توبياس باخرله، رفقة وفد من أعضاء السفارة الألمانية لدى ليبيا، وذلك في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته على «فيسبوك» إن المشري بحث مع النائب الألماني مستجدات العملية السياسية المتعلقة بعقد الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه الشعب الليبي في أقرب الآجال.

- المشري: تعطل المسار الدستوري يصب في مصلحة الدبيبة.. والتعديل الـ13 ضامن للانتخابات

وأضاف المكتب الإعلامي أن الوفد الألماني أبدى من جهته دعم بلاده القوي لدولة ليبيا واستقرارها لعبور هذه المرحلة والوصول إلى الاستقرار السياسي.

ووصل النائب الألماني توبياس باخرله، أمس السبت إلى العاصمة طرابلس، في زيارة هي الأولى لبرلماني ألماني إلى ليبيا منذ عشر سنوات، وذلك لتأكيد دعم ألمانيا المسار الديمقراطي والاستقرار وإحلال السلام في ‫ليبيا، وفق ما نشرته السفارة الألمانية عبر صفحتها على «فيسبوك»‬.

لقاء المشري مع البرلماني الألماني توبياس باخرله، الأحد 26 فبراير 2023. (المجلس الأعلى للدولة)
لقاء المشري مع البرلماني الألماني توبياس باخرله، الأحد 26 فبراير 2023. (المجلس الأعلى للدولة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأهلي طرابلس يتصدر دوري الآمال لكرة القدم

الأهلي طرابلس يتصدر دوري الآمال لكرة القدم
انتهت في «الكونفدرالية»: الأخضر يخسر بهدف أمام لوبوبو الكونغولي

انتهت في «الكونفدرالية»: الأخضر يخسر بهدف أمام لوبوبو الكونغولي
انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. الأهلي بنغازي ينتصر على الهلال بهدف في «دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. الأهلي بنغازي ينتصر على الهلال بهدف في «دورينا»
اتهام بالقتل لزوج امرأة عثر على جثتها مقطعة بحديقة باريسية

اتهام بالقتل لزوج امرأة عثر على جثتها مقطعة بحديقة باريسية
المشري: باتيلي اقترح تشكيل لجنة للانتخابات يعتمد قراراتها بنفسه

المشري: باتيلي اقترح تشكيل لجنة للانتخابات يعتمد قراراتها بنفسه
شاهد: عاصفة ثلجية غير مسبوقة تغيب شمس كاليفورنيا

شاهد: عاصفة ثلجية غير مسبوقة تغيب شمس كاليفورنيا
الدوري الإنجليزي: أرسنال يواصل صحوته ويهزم ليستر

الدوري الإنجليزي: أرسنال يواصل صحوته ويهزم ليستر
شاهد: بـ«هاتريك» رونالدو.. النصر يفوز على ضمك بالدوري السعودي

شاهد: بـ«هاتريك» رونالدو.. النصر يفوز على ضمك بالدوري السعودي
شاهد كيف استقبل الفزاني والخمسي إقالة مدرب الأهلي طرابس باستوديو «WTV»

شاهد كيف استقبل الفزاني والخمسي إقالة مدرب الأهلي طرابس باستوديو «WTV»
«تحقيقات»: ما وراء زيادات المصاريف والرواتب؟

«تحقيقات»: ما وراء زيادات المصاريف والرواتب؟
برقم قياسي.. كينغز يلحق خسارة معنوية بضيفه كليبرز

برقم قياسي.. كينغز يلحق خسارة معنوية بضيفه كليبرز
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة النصر ودارنس (2 - 1)

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة النصر ودارنس (2 - 1)
إيران تكشف عن صاروخ قادر على إصابة السفن الأميركية في المحيط الهندي والبحرين المتوسط والأحمر

إيران تكشف عن صاروخ قادر على إصابة السفن الأميركية في المحيط الهندي والبحرين ...
انتهت.. عبر قناة الوسط «WTV2» التحدي يتعادل مع الصقور (1-1)

انتهت.. عبر قناة الوسط «WTV2» التحدي يتعادل مع الصقور (1-1)
انتهت.. عبر قناة الوسط «WTV» تعادل سلبي يسيطر على مباراة الأهلي طرابلس وأبوسليم

انتهت.. عبر قناة الوسط «WTV» تعادل سلبي يسيطر على مباراة الأهلي طرابلس وأبوسليم
«أدرينالين»: 32 بار .. مع بو كلثوم (Feat Bu Kolthoum)

«أدرينالين»: 32 بار .. مع بو كلثوم (Feat Bu Kolthoum)
كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار الدواجن

كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار الدواجن
دراسة: احتواء التضخم دون التضحية بالاقتصاد معادلة غير مسبوقة

دراسة: احتواء التضخم دون التضحية بالاقتصاد معادلة غير مسبوقة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
إعلان النتائج المبدئية لانتخابات المجالس البلدية في بني وليد وتينيناي والمردوم
إعلان النتائج المبدئية لانتخابات المجالس البلدية في بني وليد ...
باتيلي يطلع مجلس الأمن على تطورات الأوضاع في ليبيا الإثنين
باتيلي يطلع مجلس الأمن على تطورات الأوضاع في ليبيا الإثنين
مجلس الإدارة الجديد للخطوط الجوية الليبية يتسلم إدارة الشركة في بنغازي
مجلس الإدارة الجديد للخطوط الجوية الليبية يتسلم إدارة الشركة في ...
بلدية سرت تبحث الاستعدادات لشهر رمضان
بلدية سرت تبحث الاستعدادات لشهر رمضان
الطرابلسي يكلف اللواء خليل وهيبة بمهام مدير أمن طرابلس
الطرابلسي يكلف اللواء خليل وهيبة بمهام مدير أمن طرابلس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«المركز الليبي للاستشعار عن بعد»: زلازل تركيا وسورية كانت بعيدة عن ليبيا
«المركز الليبي للاستشعار عن بعد»: زلازل تركيا وسورية كانت ......
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة المقبلة
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة ......
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة...
انحسار المياه عن الشواطئ.. هل تشهد ليبيا تسونامي؟ (فيديو)
انحسار المياه عن الشواطئ.. هل تشهد ليبيا تسونامي؟ (فيديو)...
بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس
بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس...
المزيد
صالح جعودة ينفي التوقيع على بيان متداول يزعم موافقة أعضاء بمجلس الدولة على التعديل الدستوري
صالح جعودة ينفي التوقيع على بيان متداول يزعم موافقة أعضاء ......
المشري يبحث مستجدات العملية السياسية والانتخابات مع برلماني ألماني
المشري يبحث مستجدات العملية السياسية والانتخابات مع برلماني ......
المبروك يتابع تطورات مشروع الإصلاحات المالية
المبروك يتابع تطورات مشروع الإصلاحات المالية...
الطرابلسي يكلف اللواء خليل وهيبة بمهام مدير أمن طرابلس
الطرابلسي يكلف اللواء خليل وهيبة بمهام مدير أمن طرابلس...
بلدية سرت تبحث الاستعدادات لشهر رمضان
بلدية سرت تبحث الاستعدادات لشهر رمضان...
المزيد