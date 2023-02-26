المشري يبحث مستجدات العملية السياسية والانتخابات مع برلماني ألماني

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الأحد، النائب بالبرلمان الألماني توبياس باخرله، رفقة وفد من أعضاء السفارة الألمانية لدى ليبيا، وذلك في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته على «فيسبوك» إن المشري بحث مع النائب الألماني مستجدات العملية السياسية المتعلقة بعقد الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه الشعب الليبي في أقرب الآجال.

- المشري: تعطل المسار الدستوري يصب في مصلحة الدبيبة.. والتعديل الـ13 ضامن للانتخابات

وأضاف المكتب الإعلامي أن الوفد الألماني أبدى من جهته دعم بلاده القوي لدولة ليبيا واستقرارها لعبور هذه المرحلة والوصول إلى الاستقرار السياسي.

ووصل النائب الألماني توبياس باخرله، أمس السبت إلى العاصمة طرابلس، في زيارة هي الأولى لبرلماني ألماني إلى ليبيا منذ عشر سنوات، وذلك لتأكيد دعم ألمانيا المسار الديمقراطي والاستقرار وإحلال السلام في ‫ليبيا، وفق ما نشرته السفارة الألمانية عبر صفحتها على «فيسبوك»‬.

لقاء المشري مع البرلماني الألماني توبياس باخرله، الأحد 26 فبراير 2023. (المجلس الأعلى للدولة)