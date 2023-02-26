المبروك يتابع تطورات مشروع الإصلاحات المالية

القاهرة - بوابة الوسط

استعرض وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، خالد المبروك، في اجتماع مع الشركة المنفذة لمشروع ميكنة العمل المالي، آخر تطورات مشروع الإصلاحات المالية ومراحل تنفيذه.

واستعرض مهندسو الشركة، من خلال عرض مرئي، خارطة تنفيذ برنامج الإصلاحات المالية، وشرح مراحل التنفيذ، بحسب بيان نشرته صفحة وزارة المالية على «فيسبوك».

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وأبدى الوزير خلال الاجتماع عددًا من الملاحظات الفنية والتقنية، كما أبدى مديرو الإدارات المختصة بالوزارة الذين حضروا الاجتماع ملاحظاتهم بشأن ديناميكية العمل المالي. وفي ختام الاجتماع أكد المبروك ضرورة عقد اجتماعات ولقاءات متكررة في إطار متابعة مراحل تقدم تنفيذ المشروع.

وقالت وزارة المالية إن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص وزير المالية خالد المبروك على إنجاز مشروع إصلاح المالية العامة والتحول الرقمي للمعاملات المالية الحكومية.

جانب من اجتماع في وزارة المالية لاستعراض خارطة تنفيذ برنامج الإصلاحات المالية، الأحد 26 فبراير 2023 (وزارة المالية)