الطرابلسي يكلف اللواء خليل وهيبة بمهام مدير أمن طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي، قرارًا بتكليف اللواء خليل مصطفى وهيبة بمهام مدير أمن طرابلس.

جاء ذلك في منشور مقتضب عبر صفحة وزارة الداخلية على موقع «فيسبوك».

وكان اللواء خليل مصطفى وهيبة يشغل منصب رئيس قسم المراجعات الداخلية بمديرية أمن طرابلس.

وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي واللواء خليل مصطفى وهيبة، الأحد 26 فبراير 2023 (وزارة الداخلية)