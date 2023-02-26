بلدية سرت تبحث الاستعدادات لشهر رمضان

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

عقد عميد بلدية سرت مختار المعداني، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الاستعدادات لشهر رمضان، وتوافر المنتجات والخدمات الرئيسية.

حضر الاجتماع مراقبو المواصلات والاقتصاد والتجارة والثقافة، ومسؤولو جهاز مياه النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى، وشركتا خدمات النظافة والمياه والصرف الصحي بسرت، ووكيل ديوان بلدية سرت، ومديرو مكاتب المتابعة وشؤون المحلات بالبلدية.

متابعة مياه الشرب وتوافر الحليب

وتطرق الاجتماع إلى مخزون المياه بخزان القرضابية سرت، الذي تبلغ سعته 6 ملايين وأربعمئة ألف لتر مكعب، وكذلك الوقوف على إنتاجية الحليب من مصنع ألبان القرضابية، ووضع آلية للتوزيع بسعر الإنتاج خلال شهر رمضان.

واتفق المجتمعون على إقامة مناشط ثقافية ورياضية وترفيهية ومسابقات ثقافية برعاية مكتبي الثقافة والرياضة سرت، وكذلك إقامة مسابقة لحفظ وتجويد القرآن الكريم عن طريق أوقاف سرت.

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زيادة حصة سرت من أسطوانات غاز الطهي

وأكد عميد بلدية سرت، خلال الاجتماع، الاتفاق مع مدير المبيعات بمستودع البريقة بالمنطقة الوسطى، لزيادة حصة سرت من أسطوانات غاز الطهي إلى 3 شاحنات، بمعدل قرابة ألف وخمسمئة أسطوانة غاز طهي يوميًا، واستمرار ضخ الوقود لمحطات سرت ومتابعة الوضع المائي بالبلدية.

وأوضح أن البلدية تنفذ حاليًا تسعة مشاريع صيانة لمواقع حكومية مختلفة، وتنفيذ جزيرة أبوهادي، بمدخل سرت، بدعم حكومي بقيمة 7 ملايين دينار، لافتًا إلى أن الاجتماع تطرق إلى ملف الإقراض والتعويضات المالية لأصحاب المساكن المدمرة والمتضررة.