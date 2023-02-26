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باتيلي يطلع مجلس الأمن على تطورات الأوضاع في ليبيا الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 فبراير 2023, 06:19 مساء
باتيلي يطلع مجلس الأمن على تطورات الأوضاع في ليبيا الإثنين
المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي. (أرشيفية: الإنترنت)
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يقدم الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، غدًا الإثنين، إحاطته الدورية إلى مجلس الأمن الدولي بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا، وذلك عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت طرابلس، بحسب ما أعلنته البعثة الأممية مساء اليوم الأحد.

ومن المقرر أن يقدم باتيلي إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي حضوريًا بمبنى الأمم المتحدة في نيويورك، حيث وصل منذ أيام الولايات المتحدة، وشارك الخميس في اجتماع مجموعة الاتصال الدولية بشأن ليبيا «P3+2+2».

وشارك في اجتماع مجموعة الاتصال الدولية الأخير الذي استضافته العاصمة الأميركية واشنطن، المبعوثون الخاصون لكل من الولايات المتحدة السفير ريتشارد نورلاند، وألمانيا السفير كريستيان بوك، وفرنسا بول سولير، إلى جانب ممثلين عن حكومات إيطاليا وبريطانيا ومصر وتركيا وقطر والإمارات.

لقاء باتيلي مع بلينكن ونائب المندوب الصيني بمجلس الأمن
وعقب الاجتماع أجرى باتيلي مشاورات بشأن الوضع في ليبيا في الأمم المتحدة مع كل من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ونائب مندوب الصين لدى الأمم المتحدة السفير داي بينغ، وناقش معهما حشد الدعم الدولي لإجراء الانتخابات في ليبيا قبل نهاية العام 2023.

- باتيلي يتفق مع بلينكن ومسؤول صيني على دعم إجراء الانتخابات الليبية خلال 2023
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- مجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا تجتمع في واشنطن بحضور باتيلي

وقال باتيلي عبر حسابه على «تويتر» إنه «تناغم» مع نائب المندوب الصيني «مع مبدأ إيجاد حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية»، واتفقا «على دعم حل وطني للأزمة في ليبيا من خلال انتخابات العام 2023».

وأضاف في تغريدة ثانية أنه أجرى مع بلينكن، «نقاشًا مثمرًا» واتفقا «على ضرورة دعم المجتمع الدولي لحل تيسره الأمم المتحدة ويملك زمامه الليبيون من أجل إجراء الانتخابات العام 2023، باعتبارها الوسيلة المثلى لتلبية تطلعات الليبيين إلى مؤسسات شرعية».

بلينكن يوضح نقاط مناقشاته مع باتيلي
بدوره، أكد بلينكن، أنه أجرى «مباحثات مثمرة» مع باتيلي، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وغرد على «تويتر» قائلًا: «لقد أثنيت على عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، لتعزيز الإجماع بين الليبيين وتمكين الانتخابات في العام 2023». وأضاف «تقف الولايات المتحدة بحزم إلى جانب الشعب الليبي في مطالبته باختيار قادته في النهاية».

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