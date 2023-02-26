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لجنة «إعادة الإعمار والاستقرار» تطالب بلدية طبرق بإحالة احتياجاتها وحصر المشاريع المتعثرة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 فبراير 2023, 05:25 مساء
لجنة «إعادة الإعمار والاستقرار» تطالب بلدية طبرق بإحالة احتياجاتها وحصر المشاريع المتعثرة
اجتماع لجنة إعادة الإعمار والاستقرار المكلفة من مجلس النواب مع المسؤولين في طبرق، الأحد 26 فبراير 2023. (بلدية طبرق)
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طالبت لجنة «إعادة الإعمار والاستقرار» المكلفة من مجلس النواب برئاسة حاتم العريبي، رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، بحصر كافة المشاريع المتعثرة وإحالة كافة احتياجات البلدية إلى اللجنة، بحسب المجلس البلدي طبرق.

والتقت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، برئاسة حاتم العريبي، وعضوية كل من وكيل وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب فرج اقعيم، وعبدالرحمن زيد، عددًا من مسؤولي القطاعات الخدمية والأمنية بمدينة طبرق، وعلى رأسهم رئيس المجلس التسييري للبلدية فرج بوالخطابية، ومدير عام مركز طبرق الطبي الدكتور فرج الجالي، ومدير أمن طبرق العميد سامي إدريس وعضو المجلس عبدالكريم بوطابونة وعدد من مسؤولي البلدية، اليوم الأحد.

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اجتماع لجنة إعادة الإعمار والاستقرار مع المسؤولين في طبرق
وقال المجلس البلدي طبرق عبر صفحته على «فيسبوك» إن رئيس وأعضاء لجنة إعادة الإعمار والاستقرار بحثوا مع المسؤولين في البلدية كافة الأوضاع بالمدينة، حيث «طلب رئيس اللجنة من رئيس المجلس التسييري إحالة كافة الاحتياجات وحصر المشاريع المتعثرة للجنة، لمباشرة أعمال الصيانة بالبلدية».

وأوضح المجلس البلدي طبرق أن المشاريع «تشمل صيانة ورصف وتوسيع الطرق بالبلدية ومعالجة مشاكل الصرف الصحي ومياه الشرب، بالإضافة إلى صيانة واستكمال المدارس والإنارة العمومية بالمدينة»، منوهًا بأن لجنة إعادة الإعمار والاستقرار ستجري زيارة ميدانية للبلدية خلال الأيام القليلة المقبلة للبدء في تنفيذ المشاريع.

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