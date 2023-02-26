السوق الموازية.. ارتفاع الدولار واليورو والإسترليني أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت أسعار سلة من العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية، اليوم الأحد، مقابل سعرها أمس السبت.

وصعد سعر الدولار الأميركي، ليسجل 5.10 دينار، مقابل 5.09 دينار أمس السبت، حسب متداولين وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وزاد سعر اليورو إلى 5.39 دينار مقابل 5.38 دينار أمس، وسجل الجنيه الإسترليني 6.13 دينار، مقابل 6.11 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعر صرف الليرة التركية والدينار التونسي اللذين سجلا 0.27 دينار، و1.65 دينار ليبي على الترتيب

فيما انخفض سعر كسر الذهب عيار (18) إلى 221 دينارا للغرام، مقابل 222 دينارا أمس.