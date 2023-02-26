  • Alwasat News
Atwasat

السوق الموازية.. ارتفاع الدولار واليورو والإسترليني أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 فبراير 2023, 03:58 مساء
السوق الموازية.. ارتفاع الدولار واليورو والإسترليني أمام الدينار
alwasat radio

ارتفعت أسعار سلة من العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية، اليوم الأحد، مقابل سعرها أمس السبت.

وصعد سعر الدولار الأميركي، ليسجل 5.10 دينار، مقابل 5.09 دينار أمس السبت، حسب متداولين وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وزاد سعر اليورو إلى 5.39 دينار مقابل 5.38 دينار أمس، وسجل الجنيه الإسترليني 6.13 دينار، مقابل 6.11 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعر صرف الليرة التركية والدينار التونسي اللذين سجلا 0.27 دينار، و1.65 دينار ليبي على الترتيب

فيما انخفض سعر كسر الذهب عيار (18) إلى 221 دينارا للغرام، مقابل 222 دينارا أمس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. الأهلي بنغازي ينتصر على الهلال بهدف في «دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. الأهلي بنغازي ينتصر على الهلال بهدف في «دورينا»
اتهام بالقتل لزوج امرأة عثر على جثتها مقطعة بحديقة باريسية

اتهام بالقتل لزوج امرأة عثر على جثتها مقطعة بحديقة باريسية
المشري: باتيلي اقترح تشكيل لجنة للانتخابات يعتمد قراراتها بنفسه

المشري: باتيلي اقترح تشكيل لجنة للانتخابات يعتمد قراراتها بنفسه
شاهد: عاصفة ثلجية غير مسبوقة تغيب شمس كاليفورنيا

شاهد: عاصفة ثلجية غير مسبوقة تغيب شمس كاليفورنيا
الدوري الإنجليزي: أرسنال يواصل صحوته ويهزم ليستر

الدوري الإنجليزي: أرسنال يواصل صحوته ويهزم ليستر
شاهد: بـ«هاتريك» رونالدو.. النصر يفوز على ضمك بالدوري السعودي

شاهد: بـ«هاتريك» رونالدو.. النصر يفوز على ضمك بالدوري السعودي
شاهد كيف استقبل الفزاني والخمسي إقالة مدرب الأهلي طرابس باستوديو «WTV»

شاهد كيف استقبل الفزاني والخمسي إقالة مدرب الأهلي طرابس باستوديو «WTV»
«تحقيقات»: ما وراء زيادات المصاريف والرواتب؟

«تحقيقات»: ما وراء زيادات المصاريف والرواتب؟
برقم قياسي.. كينغز يلحق خسارة معنوية بضيفه كليبرز

برقم قياسي.. كينغز يلحق خسارة معنوية بضيفه كليبرز
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة النصر ودارنس (2 - 1)

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة النصر ودارنس (2 - 1)
إيران تكشف عن صاروخ قادر على إصابة السفن الأميركية في المحيط الهندي والبحرين المتوسط والأحمر

إيران تكشف عن صاروخ قادر على إصابة السفن الأميركية في المحيط الهندي والبحرين ...
انتهت.. عبر قناة الوسط «WTV2» التحدي يتعادل مع الصقور (1-1)

انتهت.. عبر قناة الوسط «WTV2» التحدي يتعادل مع الصقور (1-1)
انتهت.. عبر قناة الوسط «WTV» تعادل سلبي يسيطر على مباراة الأهلي طرابلس وأبوسليم

انتهت.. عبر قناة الوسط «WTV» تعادل سلبي يسيطر على مباراة الأهلي طرابلس وأبوسليم
«أدرينالين»: 32 بار .. مع بو كلثوم (Feat Bu Kolthoum)

«أدرينالين»: 32 بار .. مع بو كلثوم (Feat Bu Kolthoum)
كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار الدواجن

كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار الدواجن
دراسة: احتواء التضخم دون التضحية بالاقتصاد معادلة غير مسبوقة

دراسة: احتواء التضخم دون التضحية بالاقتصاد معادلة غير مسبوقة
عمرها يفوق 1400 عام.. مقبرة «وادي السلام» أرض الجنازات

عمرها يفوق 1400 عام.. مقبرة «وادي السلام» أرض الجنازات
النيابة العامة: حبس 13 متهما بالاتجار في المخدرات ببنغازي

النيابة العامة: حبس 13 متهما بالاتجار في المخدرات ببنغازي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مراسلات «طباخ بوتين» تتحدّث عن تدخّله لصالح شخصيتين نافذتين في ليبيا
مراسلات «طباخ بوتين» تتحدّث عن تدخّله لصالح شخصيتين نافذتين في ...
عقيلة صالح يلتقي الرئيس السوري في دمشق
عقيلة صالح يلتقي الرئيس السوري في دمشق
برنامج الأغذية العالمي: استهدفنا 9 مناطق في ليبيا ووصلنا بالخدمة إلى 44 ألف طالب
برنامج الأغذية العالمي: استهدفنا 9 مناطق في ليبيا ووصلنا بالخدمة ...
الدبيبة يحيي جهود «أصدقاء ليبيا» والبعثة الأممية للدفع لإنجاز الانتخابات
الدبيبة يحيي جهود «أصدقاء ليبيا» والبعثة الأممية للدفع لإنجاز ...
إصابة عامل في انفجار بورشة لصيانة صهاريج الوقود بالزاوية
إصابة عامل في انفجار بورشة لصيانة صهاريج الوقود بالزاوية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«المركز الليبي للاستشعار عن بعد»: زلازل تركيا وسورية كانت بعيدة عن ليبيا
«المركز الليبي للاستشعار عن بعد»: زلازل تركيا وسورية كانت ......
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة المقبلة
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة ......
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة...
انحسار المياه عن الشواطئ.. هل تشهد ليبيا تسونامي؟ (فيديو)
انحسار المياه عن الشواطئ.. هل تشهد ليبيا تسونامي؟ (فيديو)...
بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس
بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس...
المزيد
حكومة باشاغا تشكل لجنة أمنية لوقف التعديات على مكونات الشبكة الكهربائية
حكومة باشاغا تشكل لجنة أمنية لوقف التعديات على مكونات الشبكة......
السوق الموازية.. ارتفاع الدولار واليورو والإسترليني أمام الدينار
السوق الموازية.. ارتفاع الدولار واليورو والإسترليني أمام ......
المملكة المتحدة ترفع اسم البغدادي المحمودي من قائمة العقوبات
المملكة المتحدة ترفع اسم البغدادي المحمودي من قائمة العقوبات...
إصابة عامل في انفجار بورشة لصيانة صهاريج الوقود بالزاوية
إصابة عامل في انفجار بورشة لصيانة صهاريج الوقود بالزاوية...
الدبيبة يحيي جهود «أصدقاء ليبيا» والبعثة الأممية للدفع لإنجاز الانتخابات
الدبيبة يحيي جهود «أصدقاء ليبيا» والبعثة الأممية للدفع ......
المزيد