الدبيبة يحيي جهود «أصدقاء ليبيا» والبعثة الأممية للدفع لإنجاز الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، إنه يحيي كل الجهود المبذولة من «أصدقاء ليبيا» والبعثة الأممية، للدفع لإنجاز الانتخابات.

وقال الدبيبة، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أحيي كل الجهود التي يبذلها أصدقاء ليبيا والبعثة الأممية، من أجل الدفع لإنجاز الانتخابات الوطنية النزيهة والعادلة».

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وتابع أن هذه الجهود تأتي «اتساقا مع مطلبنا في إنهاء المراحل الانتقالية؛ مواصلين تقديم الخدمات لكل أبناء شعبنا، ومحافظين على السلام وإنجاز الانتخابات».