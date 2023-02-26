الدبيبة يحيي جهود «أصدقاء ليبيا» والبعثة الأممية للدفع لإنجاز الانتخابات

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، إنه يحيي كل الجهود المبذولة من «أصدقاء ليبيا» والبعثة الأممية، للدفع لإنجاز الانتخابات.
وقال الدبيبة، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أحيي كل الجهود التي يبذلها أصدقاء ليبيا والبعثة الأممية، من أجل الدفع لإنجاز الانتخابات الوطنية النزيهة والعادلة».
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وتابع أن هذه الجهود تأتي «اتساقا مع مطلبنا في إنهاء المراحل الانتقالية؛ مواصلين تقديم الخدمات لكل أبناء شعبنا، ومحافظين على السلام وإنجاز الانتخابات».
تعديل الإعلان الدستوري
ويوم الخميس، نشر مجلس النواب التعديل الثالث عشر من الإعلان الدستوري، وذلك في العدد الرابع من الجريدة الرسمية متضمنا 34 مادة، حسبما أكد الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق. وأقر المجلس في 7 فبراير الجاري التعديل الـ13 للإعلان الدستوري الصادر في العام 2011، بشأن نظام الحكم الجديد.
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