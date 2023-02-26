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عقيلة صالح يلتقي الرئيس السوري في دمشق

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 فبراير 2023, 01:34 مساء
عقيلة صالح يلتقي الرئيس السوري في دمشق
رؤساء البرلمانات العربية مع الرئيس السوري بشار الأسد, 26 فبراير 2023. (مجلس النواب)
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التقى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم.

لقاء عقيلة وبشار، جاء رفقة وفد من رؤساء البرلمانات العربية الذين وصلوا العاصمة دمشق صباح اليوم الأحد، بحسب بيان لمجلس النواب.

والسبت، قال صالح، إن مجلس النواب «يعمل على تشكيل سلطة تنفيذية موحدة، لدعم مفوضية الانتخابات وتحقيق المصالحة الوطنية».

«نسعى لصياغة قوانين توافقية»
وأضاف عقيلة، في كلمة أمام المؤتمر الـ34 للاتحاد البرلماني العربي في ‫بغداد: «نسعى حاليا لصياغة قوانين توافقية بين الأطراف تنال قبول الجميع».

- عقيلة أمام الاتحاد البرلماني العربي: نعمل على تشكيل سلطة تنفيذية موحدة في ليبيا

ونوه إلى أن «مجلس النواب أصدر القوانين اللازمة لإجراء الانتخابات وقانون الاستفتاء على الدستور، وأجرى التعديل الدستوري المطلوب للانطلاق نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال».

رؤساء البرلمانات العربية مع الرئيس السوري بشار الأسد, 26 فبراير 2023. (مجلس النواب)
رؤساء البرلمانات العربية مع الرئيس السوري بشار الأسد, 26 فبراير 2023. (مجلس النواب)
رؤساء البرلمانات العربية مع الرئيس السوري بشار الأسد, 26 فبراير 2023. (مجلس النواب)
رؤساء البرلمانات العربية مع الرئيس السوري بشار الأسد, 26 فبراير 2023. (مجلس النواب)
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