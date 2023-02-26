ارتفاع الدولار وانخفاض الإسترليني واليورو مقابل الدينار في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات الخميس.

وارتفع متوسط سعر الدولار إلى 4.84 دينار مقابل 4.82 دينار الخميس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. في حين انخفض سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.79 دينار مقابل 5.82 دينار، وسعر اليورو إلى 5.11 دينار مقابل 5.12 دينار.

أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار التونسي

وعلى صعيد العملات العربية، ارتفع سعر الريال السعودي عند 1.29 دينار مقابل 1.28، واستقر الدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، وزاد سعر الدينار التونسي إلى 1.55 دينار مقابل 1.54 دينار الخميس.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.25 دينار، وانخفض سعر اليوان الصيني إلى 0.69 دينار من 0.70 دينار، أمس.