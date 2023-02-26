الأرصاد» يحذر الصيادين من رياح على ساحل بنغازي إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من هبوب رياح جنوبية شرقية نشطة إلى قوية على الساحل الممتد من بنغازي إلى طبرق تصل سرعتها اليوم إلى ما بين 25 و35 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

• الرؤية متوسطة بسبب الأتربة والغبار.

• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.

• الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وتكون غدا متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس وجنوبية شرقية على باقي الساحل، سرعتها بين 10 و20 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج، ويكون اليوم قليل الاضطراب على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت.

• درجة حرارة سطح البحر بين 16 و18 درجة مئوية.