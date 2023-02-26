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الأرصاد تتوقع تقلبات جوية في أغلب مناطق شمال شرق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 فبراير 2023, 08:55 صباحا
الأرصاد تتوقع تقلبات جوية في أغلب مناطق شمال شرق ليبيا
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تنتقل التقلبات الجوية إلى أغلب مناطق الشمال الشرقي مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة، مع تراجع لدرجات الحرارة على مناطق غرب ليبيا.

راس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر.
الرياح: شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة
درجات الحرارة القصوى: تتراجع هذا اليوم حيث تتراوح على أغلب المناطق بين 18 و22 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات
حالة السماء: قليلة السحب، تتكاثر من حين لآخر.
الرياح: جنوبية إلى جنبوية شرقية نشطة إلى قوية قد تصل سرعتها إلى 70 كم - ساعة مثيرة للأتربة والغبار اليوم، خصوصا على سهل بنغازي والجبل الأخضر، مما يتسبب في هبوط الرؤية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 21 و27 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس -الحمادة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط هذا اليوم على مرزق والقطرون مما يتسبب في إثارة الأترية والرمال.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 25 و 29 درجة مئوية، ولا تتجاوز 23 درجة مئوية على غدامس والحمادة هذا اليوم.

السرير- تازريو - الكفرة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على مناطق السرير وتازربو، مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 27 و30 درجة مئوية.

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