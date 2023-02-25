باتيلي يتفق مع بلينكن ومسؤول صيني على دعم إجراء الانتخابات الليبية خلال 2023

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، اليوم السبت، اتفاقه مع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ونائب الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، داي بينغ، على ضرورة دعم إجراء الانتخابات الليبية في 2023.

وقال باتيلي عبر حسابه على «تويتر»: «أجريت نقاشا مثمرا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين. اتفقنا على ضرورة دعم المجتمع الدولي لحل تيسره الأمم المتحدة ويملك زمامه الليبيون من أجل إجراء الانتخابات العام 2023، باعتبارها الوسيلة المثلى لتلبية تطلعات الليبيين إلى مؤسسات شرعية».

وفي تغريدة أخرى، كتب باتيلي «التقيت بنائب الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، السفير داي بينغ. وتناغما مع مبدأ إيجاد حلول إفريقية للمشاكل الأفريقية، اتفقنا على دعم حل وطني للأزمة في ليبيا من خلال انتخابات العام 2023.

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بلينكن يوضح نقاط مناقشاته مع باتيلي

بدوره، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، عن إجراء «مباحثات مثمرة» مع المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، اليوم السبت.

وقال بلينكن، في تغريدة عبر موقع «تويتر»: «لقد أثنيت على عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، لتعزيز الإجماع بين الليبيين وتمكين الانتخابات في العام 2023». وأضاف «تقف الولايات المتحدة بحزم إلى جانب الشعب الليبي في مطالبته باختيار قادته في النهاية».

ووصل المبعوث الأممي لدى ليبيا الثلاثاء الماضي إلى الولايات المتحدة لتقديم إحاطة إلى مجلس الأمن بشأن الأوضاع في ليبيا في 27 فبراير الجاري بعد آخر إحاطة له في ديسمبر الماضي.

لقاء باتيلي في واشنطن مع نائب الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، داي بينغ، 25 فبراير 2023. (حساب باتيلي على تويتر)

لقاء باتيلي مع بلينكن في واشنطن، 25 فبراير 2023. (حساب باتيلي على تويتر)

لقاء باتيلي مع بلينكن في واشنطن، 25 فبراير 2023. (حساب باتيلي على تويتر)