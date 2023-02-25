هبوب عاصفة رملية على طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

هبت عاصفة رملية مساء السبت، على العاصمة طرابلس حالت دون وضوح الرؤية وانتشار الغبار في معظم شوارع المدينة.

وتوقعت مؤسسة «رؤية» أمس الجمعة، هبوب رياح جنوبية غربية نشطة وإثارة واسعة للأتربة والغبار بغرب ليبيا تنتقل، الأحد، لشرق البلاد.

وفي وقت سابق اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر أغلب مناطق البلاد اليوم، وغدا بتقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة إلى قوية السرعة قد تصل سرعتها أحيانا على بعض المناطق إلى 70 كم/ساعة، مثيرة للأتربة والغبار ما يتسبب في هبوط الرؤية الأفقية، مع ارتفاع في درجات الحرارة خاصة على مناطق الجنوب الغربي.

صورة متداولة للعاصفة الرملية على طرابلس، 25 فبراير 2023. (الإنترنت)

صورة متداولة للعاصفة الرملية على طرابلس، 25 فبراير 2023. (الإنترنت)

صورة متداولة للعاصفة الرملية على طرابلس، 25 فبراير 2023. (الإنترنت)