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تبون: كل الطرق المجربة في ليبيا فشلت.. والمقاربة الجزائرية هي الحل

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني السبت 25 فبراير 2023, 04:25 مساء
تبون: كل الطرق المجربة في ليبيا فشلت.. والمقاربة الجزائرية هي الحل
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في العاصمة الجزائرية، 2 نوفمبر 2022. (أ ف ب)
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دافع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن رؤية بلاده لتسوية الأزمة الليبية قائلًا إن كل الدول العظمى توافق على طرح الجزائر للحل في ليبيا عبر الانتخابات.

وأضاف تبون في لقاء دوري مع الصحفيين بثته قنوات محلية مساء أمس الجمعة، أن كل الطرق القديمة المجربة في ليبيا باءت بالفشل، مشيرا إلى «صحة المقاربة الجزائرية للتسوية في هذه الدولة الجارة والمبنية على إيجاد حل يكون من الليبيين أنفسهم من خلال إجراء انتخابات واختيار ممثليهم».

تبون: نقف مع ليبيا حتى يختار الشعب ممثليه
وجدد الرئيس الجزائري التأكيد على أن بلاده «ستواصل وقوفها إلى جانب الشقيقة ليبيا من خلال دعم الحوار والمصالحة في هذا البلد والمساهمة في إقناع جميع الأطراف للذهاب إلى انتخابات حتى يختار الشعب الليبي ممثليه في المؤسسات».

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وتقوم الرؤية الجزائرية لحل أزمة ليبيا وتجسيد مشروع المصالحة على «رفض التدخل الأجنبي وترك الليبيين يختارون ممثليهم عبر انتخابات حرة ونزيهة مع رفض إقصاء أي طرف من المشاركة في الاستحقاق خصوصا أنصار النظام السابق»

وسبق للجزائر أن اقترحت على حكومة الوحدة الوطنية الموقتة المُضي في إجراء انتخابات مناطقية عبر مراحل زمنية محددة وذلك بعد فشل تجربة إجراء الانتخابات في ديسمبر 2021.

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