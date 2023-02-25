إعلان عن نسب الإقبال على اللجان الانتخابية في بني وليد والمردوم وتنيناي

القاهرة - بوابة الوسط

يواصل الناخبون في بلديات بني وليد والمردوم وتنيناي إقبالهم على اللجان بانتخباات المجالبس البلدية في البلديات الثلاثة، وذلك حتى عصر اليوم السبت.

وعند الثالثة عصرًا، وصلت نسبة المقترعين من الرجال والنساء في بلدية المردوم 61.2% ، وفي بني وليد 46.2%، وفي تنيناي 50.6%، وفق اللجنة.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين مع التوقيت المحدد لها عند التاسعة صباحا دون أي تأخير يذكر والبدء الفعلي في عملية الاقتراع والتصويت.

الهوية الشخصية مطلوبة للاقتراع

وأوصت اللجنة الناخبين بضرورة اصطحاب إثبات هوياتهم الشخصية المتمثلة في: بطاقة شخصية أو جواز سفر أو كتيب العائلة واستظهارها أمام محقق الهوية داخل محطة الاقتراع لتسهيل عملية الاقتراع.

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وطالبت الناخبين كذلك بالتحلي بالمسؤولية والتعاون مع موظفي مراكز الاقتراع لإنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي وتحقيق مبدأ النزاهة في اختيار مجلسهم البلدي بعيد عن الجهوية وتغليب المصلحة العامة.

ناخب يدلي بصوته في انتخابات المجلس البلدي تينياي. (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية)

ناخب يدلي بصوته في انتخابات المجلس البلدي تينياي. (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية)