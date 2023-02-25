تقارب القاهرة وأنقرة وأبوظبي.. هل يؤشر على نهاية الأزمة الليبية؟

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

مع طول أمد الأزمة الليبية وغياب سيناريو واضح للحل مستقبلاً، يعيد أكبر اللاعبين الدوليين ترتيب أوراقهم في ليبيا بفتح قنوات تواصل مع طرفي الأزمة المحليين، في ظل ضغوط التحولات الجديدة التي فرضتها الحرب الروسية في أوكرانيا والتحالفات القائمة بين دول عدة.

وتتقارب ثلاث عواصم هي القاهرة وأنقرة وأبوظبي فيما يخص الملف الليبي، فقد فرضت السياسة البراغماتية لدولة الإمارات العربية على قادتها اللعب مع جميع الأطراف الليبية، وذلك من أجل الحفاظ على نفوذها ومصالحها السياسية والاقتصادية، وتحت ضغوط أميركية.

وتقترب أبوظبي من الأطراف المتناقضة بمن في ذلك قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة.

وخففت الإمارات من دعمها الممنوح لحفتر قبل نهاية حرب طرابلس وما تبعها من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر العام 2020 بناء على عدة مؤشرات، في وقت كان الدبيبة نقطة ارتكاز أبوظبي في إعادة ترتيب أوراقها في البلاد، مما فتح للدولة الخليجية منفذاً لعقد صفقات سرية وأخرى معلنة. وتأتي التأثيرات الإقليمية والدولية على الملف الليبي في وقت يحاول فيه المبعوث الأممي عبدالله باتيلي أن يتوصل إلى اتفاق مع الجميع من أجل إجراء الانتخابات العامة قبل نهاية العام الجاري.

تأثير تقارب أنقرة وأبوظبي

وتعود ثمرة التقارب الإماراتي المستجد بين حفتر والدبيبة إلى زيارة محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات إلى أنقرة العام 2021، ثم زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى أبوظبي العام الماضي.

وقد يصب هذا التعاون المتزايد بين أبوظبي وحكومة الدبيبة في إعلان محاصصة سياسية قريباً مع حفتر تربط أوراق حكومة المكلف من طرف مجلس النواب فتحي باشاغا وتُسقط خطط رئيسي مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري اللذين وضعا اتفاقاً في خارطة طريق مشتركة يتضمن تشكيل سلطة تنفيذية جديدة، في لعبة لا تحظى بالدعم الدولي اللازم.

ومنذ الصيف الماضي أجريت مفاوضات سرية في دبي بهدف التوصل إلى اتفاق يسمح لمعسكر حفتر بتعيين وزراء في المالية والتخطيط والدفاع وحتى الخارجية، إلى جانب منصبي نائبي رئيس الوزراء اللذين يمثلان برقة وفزان، وهذا ما يمنح لقائد القيادة العامة نفوذاً أكبر بكثير مما حصل عليه بتنصيب حكومة باشاغا، التي لا تزال تحظى بدعم رسمي من حفتر. وقبل أسبوع أجرى الدبيبة زيارة رسمية إلى أبوظبي رفقة مستشاره إبراهيم الدبيبة والتقى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، إذ اتفقا على عودة الرحلات الجوية بين البلدين واستئناف السفارة الإماراتية عملها من طرابلس، دون إعلان مزيد من تفاصيل المناقشات بينهما.

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وبعد ذلك، زار حفتر الإمارات للمشاركة في النسخة السادسة عشرة لمعرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس» والنسخة السابعة من معرض الدفاع البحري والأمن البحري «نافدكس» في الإمارات. وكان في استقباله نائب رئيس مجلس الوزراء منصور بن زايد آل نهيان.

صفقات في النفط والسياسة

وبعيداً عن الصفقات السياسية التي تجرى في الكواليس، فإن تعزيز التقارب بين معسكري الشرق والغرب بدأ منذ تعيين فرحات بن قدارة رئيساً لمؤسسة النفط الرجل المقرب من حفتر، ثم تبعه عقد صفقة تبادل للأسرى بين القيادة العامة وأعيان وحكماء مدينة الزاوية، أواخر ديسمبر الماضي، مما أسفر عن إطلاق الفريق الطيار في الجيش الليبي عامر الجقم، مقابل الإفراج عن 15 أسيراً من المنطقة الغربية، إذ وجه حفتر الشكر للإمارات على «جهودها في إنجاح عملية التبادل».

في المقابل، لا يمكن التغاضي عن مساعي أبوظبي لتكريس نفوذها عبر محاولة السيطرة على الموانئ الليبية وبلوغ منابع الطاقة التي وصلتها مبكراً حين وقعت عقوداً في مجال النفط منذ العام 2009 مع نظام القذافي السابق من خلال شركة «تراسا» الإماراتية. وجرى بعد ذلك تأسيس شركة مشتركة تحت اسم «ليركو» التي تحتفظ بحقوقها حتى الآن في شركة راس لانوف للنفط والغاز.

وفي يناير الماضي، حل وزير النفط والغاز محمد عون ضيفاً على الإمارات والتقى مع وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي لبحث مخططات الوزارة ورؤيتها لمستقبل قطاع النفط في ليبيا وآلية العمل التي تساهم في التخفيف من حدة الأزمة العالمية. وأكد المزروعي استعداد بلاده لتبادل المعلومات والخبرات والزيارات في شتى مجالات الطاقة، مشيراً إلى الاستعداد للتعاون ووضع تجاربهم وخبرتهم لمصلحة البلدين.

وحسب مراقبين، فإن تراجع الدعم الإماراتي العسكري للمؤثرين في شرق ليبيا يعكسه آخر تقرير لخبراء مجلس الأمن الدولي صدر في فبراير الجاري، إذ كشف أن «معظم الحركات الدارفورية في ليبيا انخرطت بجانب الجيش الوطني في أعمال هجومية، حيث كافأها الجيش المدعوم من الإمارات على جهودها»، إذ كانت تتلقى الحركات الكبرى دعماً شهرياً يصل إلى 1.2 مليون دولار. وأضاف الخبراء أنه منذ السلام النسبي في ليبيا (اتفاق وقف إطلاق النار 2020)، وقع انخفاض حاد في المدفوعات والدعم للحركات المسلحة الدارفورية، حيث اقتُصر بشكل رئيسي على الإمدادات الغذائية.

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وتحدثت تقارير فرنسية سابقة عن إحصاء أكثر من 15 ألف مرتزق سوداني يعملون في اليمن وليبيا، وأن كلا من الإمارات وشركة «بلاك شيلد سيكيوريتي»، متهمتان بخرق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا بإرسال أسلحة ومرتزقة سودانيين.

الدبيبة يطلب مركبات من أبوظبي

غير أن موقع «أفريكا إنتلجنس» الاستخباراتي الفرنسي كشف مفارقة أخرى، تخص عبدالحميد الدبيبة، الذي أرسل خطاباً سرياً بتاريخ 16 ديسمبر 2022 يحمل الختم الرسمي للدولة الليبية، إلى لجنة الجزاءات المفروضة على ليبيا التابعة للأمم المتحدة، يطلب فيه السماح باستلام مركبات مدرعة من الإمارات.

وفي الخطاب الذي اطلع عليه الموقع الاستخباراتي، طلب الدبيبة، الذي يقود وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الموقتة من الأمم المتحدة، السماح باستلام 45 مركبة مدرعة من الإمارات. وتعد هذه الشحنة جزءاً من عقد أُبرم عن طريق شركة المدينة الليبية لاستيراد السيارات، وذلك رغم حظر الأسلحة المفروض على ليبيا. وتضمنت قائمة التسوق الخاصة بطرابلس: «21 سيارة فورد 550، و15 سيارة تويوتا لاند كروزر 76، و5 سيارات تويوتا لاند كروزر، و3 سيارات تويوتا هايلوكس، وسيارة لكزس 570».

تأييد أميركي

وقد تكون حاجة واشنطن لتحقيق تقارب بين حفتر والدبيبة، لتحييد الوجود العسكري الروسي في ليبيا سبباً في صمتها عما يدور بالإمارات في الكواليس، خاصة بعد الزيارة الأخيرة لرئيس جهاز المخابرات الأميركي وليام بيرنز إلى طرابلس وبنغازي ثم لقاءات للقائم بأعمال السفارة الأميركية لدى ليبيا ليزلي أوردمان، ونائب قائد القوات الجوية الأميركية في أوروبا وأفريقيا، جون لامونتاني، بحفتر والتي تقول أوساط مطلعة أن هدفها التحذير من أي محاولة لإغلاق المواقع النفطية واستخدام القوة لعرقلة العملية الانتخابية.

ويرى المراقبون أي تقارب بين حفتر والدبيبة يصب في منع مجموعة «فاغنر» الروسية من السيطرة على منابع النفط، وهو ما ترحب به إدارة الرئيس جو بايدن وتدعمه؛ لذلك ترفض تولي حكومة جديدة السلطة حاليا، وتنتظر انتخاب حكومة. وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الثلاثاء الماضي خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، في العاصمة اليونانية أثينا إنه يتفق مع الدعوات التي تطالب بإجراء الانتخابات الليبية في أسرع وقت «لأنها السبيل من أجل الحصول على حكومة شرعية تمنح البلاد الفرصة للمضي قدماً».

الأزمة تدار في الغرف المظلمة

وتلخص الدبلوماسية الأميركية المستشارة الأممية السابقة ستيفاني وليامز في كلمة لها خلال المؤتمر السنوي لمجلس العلاقات الأميركية – الليبية تعثر أي تسوية للأزمة في التدخلات الخارجية، قائلة إن أغلب اللقاءات الإقليمية والدولية الخاصة بليبيا «تقع في الكواليس وتحدث في الظل والغرف المظلمة، وهذه العتمة أصبحت القاعدة في الأزمة». ورأت أن الحل يتمثل في دور أكبر لمجلس الأمن، والأمم المتحدة على صعيد حقوق الإنسان والجانب الاقتصادي، مشددة على ضرورة وضع الضغط على جميع الأطراف من أجل عقدد لقاء على رؤساء الدول والحكومات لحل الأزمة.

واعتبرت وليامز أنه لا يمكن التعويل على مجلس الأمن أو تجاهله بشكل كامل، مشيرة إلى دور كل من مصر وتركيا والإمارات كقوى إقليمية لها دور مهم في ليبيا منذ العام 2011. وشددت على ضرورة توافق كل من القاهرة وأنقرة حول مستقبل ليبيا بحضور دولي.