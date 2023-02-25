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شاهد: افتتاح المركز الوطني للأطراف الصناعية في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 فبراير 2023, 12:56 مساء
شاهد: افتتاح المركز الوطني للأطراف الصناعية في مصراتة
من تجهيزات المركز الوطني للأطراف الصناعية، يونيو 2022. (أرشيفية)
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يفتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، المركز الوطني للأطراف الصناعية بمدينة مصراتة، وفق الصفحة الرسمية للحكومة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشاد الدبيبة، في كلمة بهذه المناسبة بتضافر الجهود لافتتاح المركز، متعهدا «بدعم حكومة الوحدة الوطنية لهذا الصرح الطبي»، وأعلن عن خطط لإنشاء فروع أخرى في شرق وجنوب ليبيا».

وفي يناير الماضي، استكمل المركز جميع التجهيزات والمرافق الخاصة لافتتاحه، ليقدم خدمات في مجال الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي والتأهيل البدني لكل أرجاء ليبيا.

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الدبيبة وزيارة تفقدية سابقة للمبنى
وفي أغسطس من العام الماضي، زار الدبيبة المبني الإداري للمركز والمرافق التابعة له (مصنع الأطراف الصناعية والمسبح الصحي المغلق، وصالة التأهيل البدني وصالة الاجتماعات والنادي)، للوقوف على متطلبات المركز، ومعرفة الخدمات التي يقدمها، وكذلك الصعوبات التي تعترض افتتاحه.

الدبيبة خلال افتتاح المركز الوطني للأطراف الصناعية، 25 فبراير 2023. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)
الدبيبة خلال افتتاح المركز الوطني للأطراف الصناعية، 25 فبراير 2023. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)
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